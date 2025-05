PSG : Les joueurs à Roland Garros avant la semaine décisive

A cinq jours de la finale de Ligue des Champions, les joueurs du PSG restent au repos ce lundi depuis ce week-end. Certains ont profité de leur temps libre pour assister au deuxième jour de Roland Garros.

Le groupe de Luis Enrique profite de son repos avant la reprise de l’entraînement ce mardi, avec en ligne de mire la finale de Ligue des Champions de ce samedi (21h sur M6 et Canal +). Ce lundi, à cinq jours du match à Munich, certains joueurs du PSG en ont profité pour se rendre à Roland Garros et assisté à la deuxième journée du tableau principal. En effet, Achraf Hakimi, Joao Neves et Désiré Doué ont été aperçus dans les gradins du court Suzanne Lenglen pour voir le match de Carlos Alcaraz. L’international marocain et numéro 2 du Paris Saint-Germain était déjà présent pour la cérémonie d’hommage à Rafael Nadal ce dimanche. Les trois joueurs du club de la capitale ont été largement applaudis au moment de leur passage sur l’écran géant du court.

Le groupe de Luis Enrique retrouvera le chemin de l’entraînement ce mardi pour trois jours d’entraînement, avant de s’envoler pour Munich ce vendredi, à la veille de la finale.