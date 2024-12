PSG : Les joueurs les plus utilisés par Luis Enrique à la mi-saison

La saison 2024/2025 sera dans l’histoire du PSG la deuxième de Luis Enrique sur le banc. A l’aube de la moitié de l’exercice, penchez-vous sur les éléments les plus utilisés par le technicien espagnol.

Depuis son intronisation sur le banc de touche du PSG, Luis Enrique ne cesse de diviser parmi les supporters parisiens, ou suiveurs observateurs du club de la capitale. L’une des principales observations, la volonté affichée de l’ancien sélectionneur de La Roja de ne pas instaurer de hiérarchie dans son vestiaire. Ainsi, tous les joueurs sont et restent concernés, et le la place de titulaire ne vaut que très peut aux yeux de Luis Enrique. Cependant, ce dernier semble tout de même avoir des joueurs dont il coche le nom en premier au moment de faire ses compositions de départ, en témoigne le classement des joueurs les plus utilisés à la moitié de sa deuxième saison sur le banc du PSG.

Les joueurs les plus utilisés par Luis Enrique à la mi-saison 2024/2025

Achraf Hakimi – 21 rencontres (1 839 minutes)

Willian Pacho – 21 rencontres (1 828 minutes)

Marquinhos 20 rencontres (1 647 minutes)

Joao Neves – 22 rencontres (1 638 minutes)

Warren Zaïre-Emery – 22 rencontres (1 594 minutes)

Bradley Barcola – 23 rencontres (1572 minutes)

Vitinha – 20 rencontres (1 554 minutes)

Gianluigi Donnaruma – 16 rencontres (1 372 minutes)

Ousmane Dembélé – 20 rencontres (1 313 minutes)

Kang-In Lee – 23 rencontres (1 308 minutes)

Nuno Mendes – 16 rencontres (1 258 minutes)

Fabian Ruiz – 22 rencontres (1 184 minutes)

Lucas Beraldo – 11 rencontres (818 minutes)

Désiré Doué – 19 rencontres (786 minutes)

Marco Asensio – 15 rencontres (753 minutes)

Matvey Safonov – 8 rencontres (699 minutes)

Randal Kolo Muani – 14 rencontres (465 minutes)

Milan Skriniar – 5 rencontres (382 minutes)

Gonçalo Ramos – 8 rencontres (301 minutes)

Senny Mayulu – 8 rencontres (203 minutes)

Yoram Zague – 3 rencontres (161 minutes)

Ibrahim Mbaye – 5 rencontres (87 minutes)

Lucas Hernandez – 3 rencontres (61 minutes)

*Source : Transfermarkt

Louis Mouquet, Arnau Tenas, Naoufel El Hannach ou encore Axel Tape, tous faisant parti ou ayant participé à au mois un entraînement avec Luis Enrique, n’ont pris part à aucune rencontre officielle avec le groupe professionnel du Paris Saint-Germain.