PSG : Les lofteurs avec le groupe U23 Espoir

Depuis l’intronisation de Luis Campos au poste de conseiller sportif, le PSG démarre ses saisons avec un système de loft. Le but est de signifier aux joueurs concernés qu’ils doivent se trouver une porte de sortie et ainsi s’entraîner à part. Pour le troisième été, un petit changement est à souligner.

Pour le troisième été consécutif, le PSG mettra en place ces prochains jours un système de loft. En effet, selon les derniers échos de la presse en France, Luis Campos aurait signifié à plusieurs joueurs la volonté du club de s’en séparer. Ces derniers doivent donc se trouver une porte de sortie, et ne s’entraîneront pas avec le groupe de Luis Enrique. Si le système poussait ces indésirables à faire bande à part lors des deux étés précédents et s’entraîner l’après-midi plutôt que le matin, cette année, un changement est à souligner. Avec la création d’une équipe U23 Espoir, le PSG enverra ses indésirables avec ce nouveau groupe, selon Le Parisien. Les U23 reprendront comme les professionnels, avec des tests médicaux et physiques, avant de retrouver les pelouses le mercredi 24 juillet. C’est à cette date que Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Louis Mouquet, Noha Lemina et Vimoj Muntu wa Mungu rejoindront une équipe sans entraîneur pour l’instant. En effet, depuis le départ de Zoumana Camara, le club de la capitale reste en quête d’un homme qui prendra place sur le banc. En attendant, c’est Nicolas Damont, adjoint des U19, qui assure l’intérim. Toujours selon Le Parisien, ce dernier est accompagné par David Suarez, arrivé cet été sous les cieux parisiens pour prendre en charge les attaquants, après avoir exercé avec la réserve du Clermont Foot.

Rentrée décalée pour certains internationaux

Concernant le groupe professionnel, Luis Enrique continuera de se passer de ses internationaux encore quelques temps. Certains d’entre eux feront leur rentrée ce lundi 22 juillet selon Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, qui affirme que ce sera le cas de Kang-In Lee, par exemple.