PSG – Les louanges de Gavi envers Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia est l’un des meilleurs joueurs du PSG. Gavi, joueur du FC Barcelone, s’est montré dithyrambique envers l’international géorgien.

Khvicha Kvaratskhelia va malheureusement devoir être éloigné des terrains pendant plusieurs mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contractée contre le FC Barcelone mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-2). Une rencontre que Gavi a disputée. Dans une interview accordée à RMC Sport et DAZN, le joueur du Barça s’est montré élogieux envers l’international géorgien.

À lire aussi : PSG – Le message émouvant de Kvaratskhelia après sa blessure au genou

« Khvicha Kvaratskhelia, il m’a toujours énormément plu »

« J’aime aussi beaucoup Kvaratskhelia en tant que joueur, il m’a toujours énormément plu. Je lui envoie beaucoup de courage après cette blessure qu’il a subie. Ce n’est pas facile, mais je suis sûr qu’il reviendra plus fort. Pour moi, il doit lui aussi figurer dans le top 5 du Ballon d’Or, parce qu’il a réalisé une saison exceptionnelle l’année dernière. Je serais très heureux de le voir parmi les nommés, car je pense qu’il le mérite. Mais j’espère que Lamine remportera le trophée, parce que c’est le meilleur. » Gavi a également évoqué le Ballon d’Or 2026 et son favori pour ce dernier. « Ousmane est mon frère, j’ai une très bonne relation avec lui. Il a remporté le Ballon d’Or et j’étais vraiment très heureux pour lui, parce que c’est quelqu’un qui l’a toujours mérité et en qui j’ai toujours eu confiance. J’espère que cette année, ce sera un autre frère à mes yeux, Lamine, qui le remportera. J’espère qu’il gagnera le Ballon d’Or.«