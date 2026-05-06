PSG – Les louanges de Lucas Moura envers Marquinhos

Joueur du PSG de 2013 à 2018, Lucas Moura a lié une forte amitié avec Marquinhos, qui a rejoint le PSG durant l’été 2013. Il se dit fier de son « frère ».

Capitaine du PSG, Marquinhos a rejoint le club de la capitale durant l’été 2013. Dès son arrivée, le défenseur central se lie d’amitié avec Lucas Moura, qui était au sein du club de la capitale depuis janvier 2013. Les deux jeunes Brésiliens sont toujours ensemble et ont inventé le fameux « Champion mon frère » que tout le monde reprend à chaque fois que le PSG remporte un trophée. Si Lucas a quitté le PSG en 2018, il est toujours en contact avec Marquinhos. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’actuel joueur de Sao Paulo a évoqué son amitié avec le capitaine parisien tout en évoquant son admiration pour sa carrière.

Ses chariades à l’entraînement

« Au début, comme il ne parlait pas français, je lui traduisais n’importe quoi lors des exercices. Laurent Blanc exigeait par exemple un atelier avec deux touches de balles maximum. Moi je lui disais : « Marqui, il ne faut jouer qu’avec le pied gauche ; ou Marqui, il faut frapper au but dès que tu peux. » Les gars le regardaient et l’engueulaient : « Mais tu fais quoi ? » Moi j’étais mort de rire. C’est peut-être pour ça qu’il a tardé à devenir titulaire et qu’il a si vite appris le français (il éclate de rire). Aujourd’hui, il pourrait être prof tellement il s’exprime bien. C’est un mec très intelligent. »

Où il était lors de la finale de la Ligue des champions

« J’étais à la maison. Ce fut un mélange de sentiments. J’étais très heureux pour le club, pour les supporters, mais d’un autre côté, j’avais un peu les boules et j’ai regretté de ne jamais l’avoir soulevée à mon époque. On n’est pas passés très loin. Mais après, quand j’ai vu la joie de Marqui, son soulagement, son bonheur, ça m’a réchauffé le coeur. Je savais que ça allait arriver. Ce n’est pas simple de gagner la C1 mais à force de tenter, de se renforcer, ça allait payer. Luis Enrique a monté une équipe énorme. J’étais trop content pour le PSG, pour Nasser, pour les supporters, et pour mon frère. Je suis trop content qu’il ait pu représenter notre groupe, les Ibra, Thiago, Alex, Maxwell… »

L’avenir de Marquinhos pour lui

« Même s’il est de Corinthians, il pourrait finir avec moi, au São Paulo FC (rires). Plus sérieusement, il n’a que 31 ans, et selon moi il a encore beaucoup de choses à donner. Il est au top physiquement. Je le vois rester encore quelques années à Paris et battre des records. Ça va dépendre de son état d’esprit et de sa volonté de rejouer au Brésil, mais physiquement il peut très bien s’inspirer de Thiago Silva et jouer jusqu’à 40 ans. Il est privilégié physiquement. Il a de la chance. »

Les origines du « champion mon frère »

« Les droits d’auteur sont pour moi (rires). Mais je suis trop content qu’il transmette mon slogan aux jeunes générations. Ça me fait trop plaisir. C’est un peu comme si on me rendait hommage quand j’entends cette phrase lors des célébrations. »







































