PSG – Les louanges de Luis Enrique envers Achraf Hakimi

Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé contre Le Havre (1-5). Achraf Hakimi a été impliqué sur les cinq buts avec trois buts et deux passes décisives. Luis Enrique a encensé son latéral droit.

Achraf Hakimi était partout sur le terrain ce vendredi soir sur la pelouse du Stade Océane contre Le Havre ce vendredi soir en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1 (1-5). L’international marocain s’est offert un triplé, le premier de sa carrière, et délivré deux passes décisives. Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique s’est montré très élogieux envers son numéro 2. Il a également évoqué la performance de son équipe, la prestation de Mika Godts, le positionnement en sentinelle de Maghnes Akliouche…

Le bilan de cette victoire contre Le Havre

« J’ai vu une équipe qui a surmonté le but adverse. On ne méritait pas d’encaisser ce but. Si je regarde tout, je suis content. On a vu des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. On est à chaque fois davantage prêt. »

Son regard sur Achraf Hakimi

« Il est capitaine et on le connaît parfaitement. Il est attaquant avec le ballon. Il fait des appels, il marque, il frappe. Quand nous n’avons pas le ballon, nous sommes tous défenseurs. C’est pour ça qu’il est le meilleur latéral droit du monde. Je ne suis pas excité par son triplé mais je suis excité par son niveau permanent. Que lui avez-vous dit au moment de son remplacement ? Il voulait continuer ! (sourire). Normal ! Il voulait marquer quatre buts. »

Cinq buts marqués avec une équipe remaniée

« On cherche à disputer tous les trophées et pour cela, on a besoin de tous les joueurs. Avec les blessures, on a des opportunités pour donner du temps de jeu à Quentin Ndjantou ou David Boly, qui a disputé son premier match de championnat. C’est important de montrer que nous sommes une vraie équipe. »

Mika Godts

« C’est une très belle semaine pour lui. Il a été papa, félicitations à sa famille, il a marqué son premier but et il continue à avoir plus confiance en lui, il est très à l’aise. Ce soir, il a presque tout bien fait. Il est concentré pour bien défendre, ce qui est important pour être attaquant à Paris. »

Maghnes Akliouche en sentinelle

« Il peut jouer partout. Avec et sans le ballon, j’aime ce joueur. Il a fait un peu comme Vitinha en sentinelle. On ne s’est pas raté dans le mercato avec Akliouche et on lui demande naturellement de nouvelles choses. Il ne perd presque jamais le ballon, c’est une condition vitale pour jouer ailier, attaquant, sentinelle. »

À quel pourcentage est mon équipe ?

« Je ne sais pas. Cela ne me préoccupe pas. On veut aborder chaque match avec la même mentalité. Mais le moment clé de la saison, c’est après janvier. »

Senny Mayulu

« Je suis content de voir comment il change la situation, avec la tête froide, en profitant de chaque minute. Il peut souffrir mais il est prêt, avec cinq entraînements de haut niveau. »

Il y a eu quatre Titis sur le terrain à un moment contre Le Havre : ont-ils une chance de s’imposer sur la durée ?

« On cherche à le faire depuis le premier jour s’il y a de la qualité. Nous avons beaucoup de jeunes dans l’équipe alors ce n’est pas facile pour les Titis. David Boly montre qu’il s’améliore. C’est le moment d’avoir du temps de jeu. Mais pour être un joueur important au PSG, il faut un niveau très haut. »

Son record de victoires à la tête du PSG

« Je ne regarde pas trop cela. Le premier jour lors de mon arrivée au PSG, j’ai dit que je voulais marquer l’histoire. C’est ma motivation encore aujourd’hui. J’ai la chance d’être dans l’un des meilleurs clubs du monde, avec la direction sportive et le président, dans une ville incroyable. On veut en profiter pour améliorer encore notre niveau. »

























































































