PSG – Les louanges d’Ousmane Dembélé à Luis Enrique

Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison de sa carrière lors de l’exercice 2024-2025. Luis Enrique n’est pas étranger à ce succès. Le numéro 10 du PSG a tenu à rendre hommage à son entraîneur.

Arrivé au PSG durant l’été 2023 en même temps que Luis Enrique, Ousmane Dembélé a explosé lors de la deuxième partie de saison 2024-2025 lorsque le coach du PSG a décidé de replacer l’international français au poste de faux numéro 9. Lors de cet exercice 2024-2025, Ousmane Dembélé a inscrit 35 buts et délivré 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Avec ses statistiques et les titres du PSG, dont la Ligue des champions, il a remporté toutes les récompenses individuelles lors de cette année 2025. Après avoir reçu le Globe Soccer Awards, Ousmane Dembélé s’est confié à CNN. Il s’est montré dithyrambique envers Luis Enrique.

« Nous avons également un entraîneur incroyable »

« Je pense que la mentalité des joueurs, de l’équipe, a changé. Nous avons également un entraîneur incroyable qui a fait évoluer cette mentalité chez tous les joueurs. Nous avons vraiment souffert, surtout en Ligue des champions. Je pense que nous avons très bien joué pendant la première partie de la saison dernière, mais nous avons eu du mal à marquer des buts, à finir nos actions. Et puis, durant la deuxième partie, notamment fin novembre, fin décembre, le PSG a complètement changé. Et puis nous avons filé vers la victoire, nous avons joué notre football jusqu’à la fin. Nous y croyions parce que nous devions y croire. Nous avons aussi eu un peu de chance parce que dans le football, il faut de la chance pour remporter tous ces trophées. Tous les footballeurs veulent faire partie d’une équipe très forte collectivement. Comme l’entraîneur nous l’a répété, c’est en étant une équipe que nous pouvons remporter tous ces trophées, et c’est ce que nous avons fait, en particulier en 2025, et nous allons essayer de faire la même chose en 2026. La philosophie du Paris Saint-Germain et de l’équipe ne va pas changer. Nous voulons être une équipe soudée et, surtout, une grande équipe.«