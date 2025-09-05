PSG – Les matches contre Strasbourg, Brest et Lorient et Nice programmés

Au retour de la trêve internationale, le PSG va retrouver un calendrier intense avec la Ligue des champions et la Ligue 1 au programme.

Après un mois d’août calme en termes de rythme, le PSG augmentera la cadence au retour de la trêve internationale. Et avec le début de la Ligue des champions, les rencontres vont s’enchaîner pour les Rouge & Bleu lors des prochaines semaines. À cette occasion, la LFP a dévoilé les programmations des matches de la 8e à la 11e journée de Ligue 1.

La 10e journée programmée en milieu de semaine

Le vendredi 17 octobre, les Rouge & Bleu accueilleront le RC Strasbourg à 20h45 (Ligue 1+). Une rencontre programmée quelques jours avant son match de C1 face au Bayer Leverkusen (21 octobre). Puis, les champions de France se déplaceront sur la pelouse du Stade Brestois le samedi 25 octobre (à 17h sur beIN SPORTS 1). La semaine d’après, le PSG affrontera le FC Lorient à l’extérieur dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1 programmée en milieu de semaine (mercredi 29 octobre à 19h sur Ligue 1+). Enfin, la Ligue a dévoilé la programmation de la 11e journée de Ligue 1 avec une PSG / OGC Nice qui se déroulera au Parc des Princes le samedi 1er novembre à 17h (beIN SPORTS 1), soit quelques jours avant la réception du Bayern Munich en Ligue des champions (4 novembre).

