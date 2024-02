PSG : Les méthodes de recrutement de Luis Campos

Au poste de conseiller sportif du PSG depuis l’été 2022, Luis Campos est réputé dans le monde du football pour ses méthodes de travail. Cependant, de nombreux doutes existent quant leur pertinences au service du club de la capitale. Nos confrères du Parisien évoquent les dessous de la cellule de recrutement du Portugais.

Si sa réputation n’est plus à faire dans le monde du football notamment grâce à ses succès du côté de l’AS Monaco et du LOSC, son aventure au Paris Saint-Germain est pour le moment pointée du doigt. En effet, son bilan de 18 recrues pour 440 millions d’euros dépensés depuis son arrivée sous les cieux parisiens interrogent de nombreux supporters et observateurs du club de la capitale. Cependant, Luis Campos continue de travailler de la même manière : « A ses yeux, la construction d’un effectif doit mettre en valeur le collectif plus que les individualités et répondre au puzzle qu’il a imaginé, ainsi qu’aux préceptes de Luis Enrique« , relate Le Parisien. Pour mener à bien sa mission, Luis Campos travaille avec différents scouts dispatchés « par zone géographique avec une priorité donnée à l’Europe, divisée en trois parties, et en particulier la France« . Comme critères principaux, le Portugais répète souvent à ses hommes qu’il est à la recherche de footballeurs universels, capable de s’adapter à différentes cultures footballistiques, en prônant le collectif, mais aussi qui s’intègrera parfaitement au groupe de Luis Enrique, et au puzzle imaginé dans sa tête.

Dans le processus de recrutement d’un joueur au PSG, la cellule du club de la capitale intervient au moment où Luis Campos et ses équipes tiennent un profil qui colle aux besoins de Luis Enrique. L’étape d’après correspond au moment où les superviseurs se rendent dans les stades afin d’observer le joueur, puis le noter selon de multiples critères. Afin de prôner le libre arbitre et mettre l’affect de côté, Luis Campos met un point d’honneur à ce que les rapports des différents scouts soient effectué de manière individuelle. Dans ce processus de recrutement, Le Parisien évoque des pistes qui peuvent être observées plus longtemps que d’autres, en prenant l’exemple de Kang-In Lee. Le sud-Coréen était une cible de Luis Campos alors qu’il évoluait encore à Valence et le directeur sportif exerçait lui pour le LOSC. A l’époque, le dirigeant Portugais avait jugée l’actuel numéro 19 du PSG trop tendre, avant de le recruter quatre ans plus tard pour le club de la capitale. Pour le matériel utilisé, Luis Campos serait un adepte de la plateforme WyScout, lui permettant d’avoir accès à des extraits vidéos de ses cibles, et consulter différentes statistiques.

La patte Campos

En se rendant ensuite sur le terrain, Luis Campos affine la réflexion sur le sportif lui-même, mais intervient également pour l’aspect humain. En effet, autour d’un petit-déjeuner ou d’un déjeuner, le conseiller sportif du PSG tente de cerner l’humain. Un travail a d’ailleurs été effectué « grâce à un outil développé avec un professeur allemand qui lui permet de dessiner un profil psychologique des joueurs à partir des réseaux sociaux et de leur comportement sur le terrain« . Au cours de ses déplacements, l’ancien directeur sportif du LOSC aime observer les équipes de jeunes sur place. Ces derniers mois, Luis Campos s’est d’ailleurs rendu en Asie, en Amérique du Sud ou encore en Suède, toujours selon Le Parisien. Dans ce processus de recrutement, le filtre qui correspond aux profils dont Luis Enrique a besoin est désormais intégré dans la base de donnée de Luis Campos. En effet, « le technicien fait pleinement partie de ce processus et libère toujours du temps pour aborder la thématique du recrutement« . L’actualité pour la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain poussera Luis Campos et Luis Enrique à multiplier les réunions ces prochaines semaines afin de combler le vide annoncé après le départ de Kylian Mbappé.

Le dossier complet et en détails sur les secrets de la cellule de recrutement de Luis Campos à retrouver sur le site du Parisien.