PSG : Les mots de Luis Campos pour Kang-In Lee après son 100e match avec le club

Le PSG a remporté le choc face à l’OL ce dimanche soir (2-3) dans les ultimes instants de la rencontre. Ce match était le dernier avant la trêve internationale qui précédera un marathon jusqu’à la fin de cette année 2025, mais également le 100e de Kang-In Lee avec le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a pu fêter sa belle victoire dans le vestiaire du Parc OL ce dimanche soir. Cependant, les joueurs de Luis Enrique ont également pu célébrer le 100e match de Kang-In Lee avec le PSG. En effet, comme à l’accoutumée lorsque ce cap est atteint au club de la capitale, un trophée symbolique est remis au joueur en question. Ce 9 novembre, avant de s’envoler pour rejoindre sa sélection sud-Coréenne, le numéro 19 parisien a donc été mis à l’honneur, par Luis Campos lui-même : « Avant tout félicitations c’est extraordinaire de gagner comme ça, c’est très bon, c’est comme ça qu’on gagne un championnat, c’est comme ça les grandes équipes, félicitations !« , a déclaré le directeur sportif portugais. Dans un second temps, le dirigeant de 61 ans a remis la médaille des 100 matchs à Kang-In Lee : « Mais aujourd’hui c’est un jour de fête pour notre Kang-In Lee !« , s’est exclamé Luis Campos.

Kang-In Lee et sa médaille des 100 matchs avec le PSG (Image : PSG.fr)

Accolade et médaille remise, le directeur sportif du PSG et tout le vestiaire, demandent un discours à Kang-In Lee, en français : « Merci beaucoup à tous. Je suis très content avec vous. Et on va gagner tous les matchs (sourire)« . Sous les applaudissements de tout le vestiaire, le sud-Coréen donne une nouvelle accolade à Luis Campos, avant de poser pour le photographe tout sourire en présentant sa médaille. Au Paris Saint-Germain, le joueur de 24 ans a donc disputé 100 matchs toutes compétitions confondues, pour un bilan statistique de 13 buts et 13 passes décisives. L’offensif gaucher et polyvalent est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028.