PSG – Les mots de Zabarnyi, sa situation, la concurrence … Matvey Safonov se confie

Pour le compte de la trêve internationale, Matvey Safonov a rejoint les rangs de la sélection russe. A cette occasion, le gardien de but du PSG a accordé un entretien à Sport Express, média local.

Le rythme infernal du calendrier du PSG

« Je consacre beaucoup de temps au repos. C’est tout à fait normal. J’aime ce rythme, tout me convient. J’y prends plaisir. Dans ma situation, c’est un péché de se plaindre ».

La déception de ne pas avoir joué lors de la Coupe du Monde des Clubs

« Bien sûr, je voulais jouer. Cela fait trois mois que je n’ai pas joué récemment. J’aimerais jouer. Dans différentes situations. Mais pas besoin de faire de projets ».

S’attendait-il à être numéro 1 après le départ de Donnarumma ?

« J’ai toujours misé sur la compétition. Mon objectif est de prouver à chaque match et à chaque entraînement que je suis digne de jouer. Si j’en ai l’occasion, j’essaierai de faire mes preuves ».

Sa relation avec Lucas Chevalier

« Excellent contact, bonne ambiance à l’entraînement. Tous les gardiens sont bons et formidables ».

La concurrence avec Chevalier, plus facile que celle avec Donnarumma ?

« Ça ne fait aucune différence, c’est une compétition de toute façon. Quelqu’un sera gagnant, quelqu’un perdra . Tout recommence, à zéro ».

Ses derniers échanges avec Donnarumma

« Il y a une semaine. Je ne pense pas que ce soit prévu comme un adieu. On a discuté, échangé des SMS. Et quand il a été transféré, j’étais dans un avion ».

Les rumeurs de départ, Galatasaray, Spartak Moscou …

« D’où vient cette information ? De sources ? Je n’ai rien commenté, et le club non plus. […] — Je ne lis pas les nouvelles. Tout m’échappe. C’est toi qui m’informe ».

Un commentaire sur les propos et la situation avec Illia Zabarnyi

« Je ne le ferai pas ».

Quand pense t-il avoir du temps de jeu ?

« Si je ne joue pas du tout, la question se posera : pourquoi l’équipe a-t-elle besoin de moi ? On verra bien comment la vie va évoluer. C’est étrange d’aller en Europe pour affronter les difficultés et de les fuir ensuite. Pourquoi suis-je venu alors ? Tout se passe comme prévu. Il ne faut pas abandonner, il faut se battre ».

Des discussions avec Luis Enrique ?

« Pour convaincre l’entraîneur de me faire jouer plus souvent ? Ce n’est pas à moi de le faire. Je ne peux le prouver qu’à l’entraînement […] Il ne parle à personne. Ils nomment la composition, et c’est tout ».