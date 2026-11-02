Joao Neves
Image : PSG.fr

PSG – Les objectifs fixés par Luis Enrique à João Neves 

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 novembre 2026

João Neves est l’un des cadres du PSG. Le milieu de terrain portugais a vu son coach, Luis Enrique, lui fixer des objectifs statistiques pour sa saison 2026-2027. 

Arrivé au PSG durant l’été 2024, João Neves s’est très rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein du milieu de Luis Enrique. Sur le terrain, l’international portugais répond toujours présent et aide son équipe avec des buts ou des bonnes passes qui déstabilisent les défenses adverses. Avant le déplacement à Villarreal mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot) dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, l’ancien du Benfica s’est confié à Canal Plus. Sur ses réseaux sociaux, la chaîne cryptée a dévoilé un extrait de son entretien qui sera diffusé mardi soir avant la rencontre. Et dans cet extrait, João Neves a dévoilé les objectifs que lui avait fixés son coach. 

PSG – João Neves, un déclassement provisoire ?
canalsupporters.com

« Il veut que je fasse dix buts et dix passes décisives »

« João Neves c’est quelqu’un qui n’importe quels nombres de buts il marque, il veut juste faire son métier, son travail. Luis Enrique a aussi cette mentalité. Il veut que je fasse dix buts et dix passes décisives. Ça s’est un objectif qu’il m’a fixé. Les matches, la façon de jouer de Luis Enrique, c’est pour que les milieux de terrain marquent des buts parce que l’on ne joue pas avec un vrai numéro 9. Il m’aide beaucoup à rester tranquille mais en même temps de me motiver à faire plus. Il est jamais content avec nous. Il veut toujours plus, plus, plus. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 novembre 2026

Articles similaires

Illia Zabarnyi

L’aventure au PSG d’Illia Zabarnyi enfin lancée ?

2 novembre 2026
Ousmane Dembélé

Quel est la meilleure solution au poste de faux numéro 9 sans Dembélé ?

2 novembre 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

1 novembre 2026
Mayulu Godts Doué

LDC – Quelle attaque du PSG pour affronter Villarreal ?

1 novembre 2026
Bouton retour en haut de la page