PSG : Les Parisiens concernés par la trêve internationale

Pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé (1-4) face à l’Olympique Lyonnais. Dans la foulée de la rencontre, c’est près de 19 Parisiens qui ont rejoint leur sélections à l’occasion de la première trêve internationale de la saison 2023/2024.

Après quatre journées de Ligue 1 Uber Eats, le PSG compte deux matchs nuls et deux victoires. Un bilan du mois d’août qui place le club de la capitale à la seconde position du classement du championnat de France derrière l’AS Monaco. Sur ces résultats, la trêve internationale arrive en ce début de mois de septembre et pas moins de 19 joueurs du Paris Saint-Germain rejoignent leur sélection. Si le bon rythme semble avoir été trouvé sous les cieux parisiens, il sera intéressant de se pencher tout de même sur l’impact que pourrait avoir cette fenêtre internationale sur le groupe de Luis Enrique, et sa gestion.

La liste des joueurs convoqués

Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez (France)

Gianluigi Donnarumma (Italie)

Danilo Pereira, Vitinha, Gonçalo Ramos (Portugal)

Fabian Ruiz, Carlos Soler, Marco Asensio (Espagne)

Milan Skriniar (Slovaquie)

Keylor Navas (Costa Rica)

Marquinhos (Brésil)

Manuel Ugarte (Uruguay)

Achraf Hakimi (Maroc)

Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola (France Espoirs)

Cher Ndour (Italie Espoirs)

Entre les matchs amicaux, les qualifications pour l’Euro, pour la Coupe du Monde ou encore pour la CAN, cette trêve internationale des joueurs du PSG ne manquera pas d’enjeux.

Programme des internationaux du PSG

France – Irlande (07/09) & France – Allemagne (12/09)

Italie – Macédoine du Nord (09/09) & Italie – Ukraine (12/09)

Slovaquie – Portugal (08/09) & Slovaquie – Liechtenstein (11/09)

Slovaquie – Portugal (08/09) & Portugal – Luxembourg (11/09)

Espagne – Géorgie (08/09) & Espagne – Chypre (12/09)

Costa Rica – Arabie Saoudite (08/09) & Costa Rica – Emirats Arabes Unis (12/09)

Brésil – Bolivie (09/09) & Brésil – Pérou (13/09)

Uruguay – Chili (09/09) & Uruguay – Equateur (12/09)

Maroc – Libéria (09/09) & Maroc – Burkina Faso (12/09)

France Espoirs – Danemark Espoirs (07/09) & France Espoirs – Slovénie (11/09)

Italie Espoirs – Lettonie Espoirs (08/09) & Italie Espoirs – Turquie Espoirs (12/09)