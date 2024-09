PSG : Les plus anciens abonnés célébrés au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain adopte une tradition qui a pour but de perdurer dans le temps en célébrant ses abonnés les plus anciens. Ainsi, l’opération « Abonnés historiques » a été lancée, et 79 fidèles Rouge & Bleu seront honorés cette saison.

Le cœur d’un club de football reste et restera ses supporters, et plus particulièrement ses plus fidèles. Le PSG semble l’avoir compris en lançant l’opération « Abonnés historiques« . Une façon de mettre à l’honneur ses plus anciens abonnés à l’occasion d’une rencontre à domicile, au Parc des Princes. Pour cette saison, dans son antre, le club de la capitale célèbrera 79 abonnés avec au moins 40 ans d’ancienneté : « Ils seront mis à l’honneur lors d’un match à domicile, où ils auront l’opportunité de faire un tour d’honneur de leur stade emblématique et recevront une distinction honorifique pour marquer cet événement. Ces célébrations auront lieu chaque saison pour honorer les supporters atteignant ce cap exceptionnel de fidélité envers le Paris Saint-Germain. Grâce à leur statut, ces abonnés historiques seront régulièrement mis à l’honneur et pourront bénéficier d’expériences uniques ainsi que d’un accès prioritaire à certains événements organisés par le Club« , explique le PSG dans son communiqué de presse.

𝐀𝐁𝐎𝐍𝐍𝐄́𝐒 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐐𝐔𝐄𝐒 ❤️💙 Une vie en Rouge & Bleu



À compter de cette saison, lorsque qu’un supporter du Paris Saint-Germain entame sa 40ème saison d’abonnement, il accède au statut prestigieux d’Abonné(e) Historique. 🤩



