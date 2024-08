Si le mercato nous réserve de moins en moins de surprise dans le football en 2024 avec le nombre d’informations qui fuitent, il en est de même pour les annonces des maillots.

Alors que le PSG n’a porté ses maillots 2024/2025 qu’à trois reprises en matchs officiels, les premières informations concernant le maillot 2025/2026 pointent d’ores et déjà le bout de leur nez. Selon le site spécialisé Footy Headlines, le Paris Saint-Germain arborera dans un an une tenue qui rendra hommage à la Tour Eiffel. Celle ci devrait être bleu foncé, avec des détails en rouge et blanc. L’hommage au monument parisien sera également présent sur le maillot extérieur, puisque celui de cette saison sera réutilisé en 2025/2026. La sortie du prochain maillot domicile est prévue pour le mois de mai 2025. En attendant, profitons de la saison 2024/2025 et du maillot du Paris Saint-Germain que les supporters n’ont encore que très peu vu.