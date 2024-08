PSG : Les premiers pas de Désiré Doué en Rouge & Bleu

En cette fin de mercato estival 2024, le PSG a enregistré l’arrivée de Désiré Doué. Un renfort arrivé après les Jeux Olympiques de Paris 2024, et d’ores et déjà sur les pelouses du Campus PSG.

Ce vendredi 16 août, le PSG a repris du service en retrouvant la compétition avec la première journée de Ligue 1 remporté 1-4 face au Havre. Dans le même temps, le club de la capitale enregistrait l’arrivée de Désiré Doué, qui s’était rendu à Paris plus tôt dans la journée afin de parapher son contrat. Au lendemain de cette victoire, le Paris Saint-Germain annonçait sur ses réseaux et son site officiel l’arrivée du jeune français de 19 ans dans ses rangs. Après deux jours de repos, le joueur formé au Stade Rennais a vêtu sa tenue Rouge & Bleu pour la première fois en foulant la pelouse du Campus PSG. Pour son premier entraînement, Désiré Doué a eu le droit à sa haie d’honneur traditionnelle, et a même fait trembler les filets. Des images à retrouver sur les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain.