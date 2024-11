En fin de contrat en juin prochain, Luis Enrique va prochainement prolonger l’aventure au PSG. Et cela ne changera pas même en cas de contre-performance en Ligue des champions.

Pour mener à bien son nouveau projet sur le moyen et long terme, le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Rouge & Bleu, le technicien espagnol est en passe de prolonger son bail dans la capitale française selon plusieurs sources. Et alors que la situation parisienne reste compliquée en Ligue des champions, cela ne changera pas l’avenir de l’ancien sélectionneur de la Roja, même en cas de non-qualification pour la suite de la compétition.

« C’est sûr qu’il restera »

Lors de l’inauguration officielle du Campus PSG la semaine passée, le président du PSG – Nasser al-Khelaïfi – a été interrogé sur l’avenir de Luis Enrique chez les champions de France, dans un entretien au Canal Football Club. Et quel que soit le résultat en Champions League, son aventure se poursuivra à Paris, comme l’a déclaré le dirigeant qatari : « Beaucoup disent que Luis Enrique c’est fini en cas de non-qualification en C1 ? Non, non ce n’est pas vrai. C’est sûr qu’il restera. L’année dernière, j’avais dit qu’on construisait une équipe et pour cela on a besoin de temps, on n’est pas pressés. Je suis très content et très fier aujourd’hui de notre équipe du Paris Saint-Germain. Luis Enrique est là, avec nous. On a les joueurs, on a juste besoin d’un peu de chance aussi, et avec le travail, je suis persuadé que nous allons y arriver. »

Nasser Al-Khelaïfi en a également profité pour réaffirmer sa position au sujet du départ du Parc des Princes : « La Ville a décidé pour nous. On n’a pas le choix. Anne Hidalgo ne sera peut-être plus là en 2026 ? Vous savez, moi, je ne fais pas de politique, je n’aime pas la politique et je ne comprends rien à la politique. Tous les autres clubs européens ont des stades plus grands et modernes. Sinon, on est derrière tout le monde. » Enfin, le président parisien s’est exprimé sur ce nouveau projet sans stars : « On a les joueurs mais on a aussi besoin de chance. On va y arriver. Est-il déçu de la fin de l’histoire avec Mbappé ? Non, on ne va pas parler du joueur. Il n’est pas là avec nous aujourd’hui. Je respecte tout le monde, il est parti. Je lui souhaite le meilleur pour lui et les autres aussi. On a pour projet de continuer. On est fiers de nos joueurs. On a les meilleurs joueurs, l’un des meilleurs centres d’entraînement, l’un des meilleurs coaches au monde et les meilleurs supporters. On a besoin de temps. »