PSG – Les raisons de la mise à l’écart de Bradley Barcola

Bradley Barcola a fait savoir au PSG qu’il ne comptait pas prolonger son contrat. Tant que son avenir ne sera pas éclairci, le PSG va préserver son numéro 29.

Ce sera l’un des dossiers chauds de la fin du mercato. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger son contrat. L’international français aimerait rejoindre Liverpool avec qui il a trouvé un accord pour un futur contrat. Il attendrait que les deux clubs trouvent un accord mais n’ira pas au clash pour forcer son départ. Hier, l’ancien Lyonnais était présent dans le groupe du PSG contre Lens pour le Trophée des champions. Mais il n’a pas été couché sur la feuille de match. L’Equipe indique que voir Bradley Barcola en tribune dimanche est un signal fort sur la volonté Luis Enrique. Il souhaite pouvoir disposer d’éléments à 100 % impliqués dans le projet parisien, ce qui ne semble pas être le cas de l’international français (28 sélections, six buts) actuellement. « C’est notre fils et on souhaite le protéger. Il y a des études qui montrent que lorsqu’un joueur est perturbé mentalement, le risque de blessure est plus élevé. C’est une décision du coach, mais c’est aussi parce que Bradley n’est pas à 100 % disponible« , a expliqué le PSG au quotidien sportif.

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Liverpool va revenir à la charge cette semaine

L’Equipe explique que les proches du joueur du PSG le décrivent comme assez calme par rapport à cette situation ces dernières heures, pas surpris par les exigences de son entraîneur. À Paris, on assurait lundi que l’ancien Lyonnais avait demandé à quitter le club pour rejoindre « un projet dans lequel il se sentirait plus important ». Une version démentie catégoriquement par son entourage, qui rappelle avoir simplement indiqué au club qu’aucune prolongation n’était envisageable. Ils ajoutent que si Paris le décidait, Barcola resterait pour honorer au moins l’une de ses deux dernières années de contrat. Ce dont la direction parisienne ne doute pas, avance L’Equipe. La mise à l’écart de Bradley Barcola doit se poursuivre tant que la situation ne se décante pas. Liverpool, après avoir vu une de ses offres repoussée, a prévu de revenir à la charge avant la fin de la semaine.