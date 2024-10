PSG – Les raisons de la réintégration d’Ousmane Dembélé

Écarté pour le match du PSG contre Arsenal, Ousmane Dembélé devrait faire son retour à l’entraînement demain. Le Parisien évoque les raisons de cette réintégration rapide de l’international français.

Ça a été la bombe de la veille du match contre Arsenal. Luis Enrique avait décidé d’écarter Ousmane Dembélé pour la rencontre contre les Gunners. La raison serait une discussion ferme entre le coach du PSG et son numéro 10. En conférence de presse, l’ancien sélectionneur de la Roja avait indiqué « un problème d’engagement du joueur envers l’équipe. » Selon les informations du Parisien, Ousmane Dembélé fera son retour à l’entraînement demain. Il devrait également être présent dans le groupe parisien pour le déplacement à Nice dimanche soir (20h45, DAZN).

Ousmane Dembélé s’est excusé

Alors qu’un retard à l’entraînement au lendemain de Rennes était évoqué comme raison de sa mise à l’écart, Le Parisien indique que cela ne serait pas vraisemblablement ça, « même si lors de la séance de samedi au lendemain du succès contre Rennes, le Français est arrivé quelques instants après ses partenaires, alors que le technicien s’exprimait devant le groupe et lançait la séquence vers Arsenal. » Informé dimanche soir tard qu’il ne serait pas dans le groupe qui affrontait les Gunners, le numéro 10 du PSG « a été sanctionné pour un match pour des raisons « techniques et sportives », selon les mots de sa direction et le motif du retard n’aurait pas été évoqué. » Après le match contre les Rennais, Luis Enrique, devant ses joueurs, lui aurait alors dit qu’il avait fait preuve d’égoïsme. Un terme et une situation que l’ex-Barcelonais n’a pas bien pris et qui l’a amené à réagir de la mauvaise manière, explique le quotidien francilien. « Dans la foulée, les deux hommes ne se sont pas parlé avant la rencontre de mardi soir. Ce mercredi donc, « Ous » a reconnu avoir mal réagi et a depuis présenté ses excuses à son entraîneur », conclut Le Parisien.