PSG – Les résultats de la 19e journée de Ligue 1

Cette 19e journée de Ligue 1 aura permis au PSG de retrouver son fauteuil de leader, devant le RC Lens, qui a chuté sur la pelouse de l’OM.

Malgré un manque de confiance dans le secteur offensif ces dernières semaines, le PSG est parvenu à enchaîner un cinquième succès de rang en championnat. En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplaçait sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Dans une rencontre difficile, les Rouge & Bleu ont pu compter sur un but de Bradley Barcola en fin de match pour ramener les trois points de leur déplacement en Bourgogne. Un succès qui leur a permis de reprendre le fauteuil de leader avant le match du RC Lens.

L’OL enchaîne, Monaco déçoit toujours, le LOSC en crise

Dans le choc du week-end, les Sang & Or se sont inclinés sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (3-1). Avec ce résultat, le club parisien possède désormais deux points d’avance sur le RCL et sept sur l’OM. Dans les autres résultats marquants du week-end, l’Olympique Lyonnais a écrasé le FC Metz grâce à un triplé d’Endrick (2-5). L’AS Monaco continue de décevoir avec un match nul contre Le Havre (0-0). Dans le match des mal classés, l’OGC Nice s’est largement imposé à la Beaujoire face au FC Nantes (1-4). Enfin, le LOSC s’enfonce dans la crise avec une large défaite à domicile contre le RC Strasbourg (1-4). Un cinquième revers de rang toutes compétitions confondues pour les Dogues, une première depuis 2003. Pour son prochain match en Ligue 1, le PSG se déplacera sur la pelouse du RCSA le dimanche 1er février à 20h45 (Ligue 1+).

Les résultats de la 19e journée de Ligue 1

AJ Auxerre / Paris Saint-Germain (0-1)

Stade Rennais / FC Lorient (0-2)

Le Havre / AS Monaco (0-0)

Olympique de Marseille / RC Lens (3-1)

FC Nantes / OGC Nice (1-4)

Stade Brestois / Toulouse FC (0-2)

FC Metz / Olympique Lyonnais (2-5)

Paris FC / Angers SCO (0-0)

LOSC / RC Strasbourg (1-4)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 45 pts (+26) RC Lens – 43 pts (+17) Olympique de Marseille – 38 pts (+24) Olympique Lyonnais – 36 pts (+12) LOSC – 32 pts (+5) Stade Rennais – 31 pts (+3) RC Strasbourg – 30 pts (+9) Toulouse FC – 29 pts (+8) FC Lorient – 25 pts (-5) AS Monaco – 24 pts (-4) Angers SCO – 23 pts (-5) Stade Brestois – 22 pts (-7) OGC Nice – 21 pts (-11) Paris FC – 20 pts (-8) Le Havre – 20 pts (-8) FC Nantes – 14 pts (-16) AJ Auxerre – 12 pts (-15) FC Metz – 12 pts (-24)