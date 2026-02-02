Ligue 1 – Le PSG et le RC Lens à la lutte pour le titre, l’OM distancé

Grâce à sa victoire sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2), le PSG conserve la tête de la Ligue 1 avant de recevoir l’OM dimanche.

Mis sous pression par le RC Lens, victorieux du Havre (1-0) vendredi, le PSG n’avait pas le droit à l’erreur s’il voulait conserver son fauteuil de leader à l’issue de cette 20e journée de Ligue 1. Dans un match disputé, le club parisien a arraché à la victoire sur la pelouse de Strasbourg (1-2), malgré une infériorité numérique en fin de rencontre suite à l’expulsion d’Achraf Hakimi.

Le Classique PSG / OM dimanche

Et une lutte entre le PSG et le RC Lens se dessine pour la course au titre, car, dans le même temps, l’Olympique de Marseille continue de sombrer. Après son élimination en Ligue des champions, le club olympien a concédé le match nul sur la pelouse du Paris FC (2-2), après avoir pourtant mené 2-0 dans cette rencontre. Les Marseillais comptent désormais neuf points de retard sur le leader parisien avant le Classique dimanche prochain au Parc des Princes. Surtout, leur place sur le podium est grandement menacée par l’Olympique Lyonnais, qui compte le même nombre de points après sa victoire face au LOSC (1-0). Dans les autres résultats marquants du week-end, l’AS Monaco, adversaire du PSG en barrages de C1, a renoué avec le succès en championnat en surclassant le Stade Rennais (4-0). De son côté, le FC Lorient poursuit sa remontée au classement suite à sa victoire face au FC Nantes (2-1). Enfin, les rencontres Nice/ Brest (2-2) et Toulouse / Auxerre (0-0) se sont soldés par un partage de points.

Les résultats de la 20e journée de Ligue 1

RC Lens / Le Havre (1-0)

Paris FC / Olympique de Marseille (2-2)

FC Lorient / FC Nantes (2-1)

AS Monaco / Stade Rennais (4-0)

Olympique Lyonnais / LOSC (1-0)

Angers SCO / FC Metz (1-0)

OGC Nice / Stade Brestois (2-2)

Toulouse FC / AJ Auxerre (0-0)

RC Strasbourg / Paris Saint-Germain (1-2)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 48 pts (+27) RC Lens – 46 pts (+18) Olympique de Marseille – 39 pts (+24) Olympique Lyonnais – 39 pts (+13) LOSC – 32 pts (+4) Stade Rennais – 31 pts (-1) RC Strasbourg – 30 pts (+8) Toulouse FC – 30 pts (+8) FC Lorient – 28 pts (-4) AS Monaco – 27 pts (-1) Angers SCO – 26 pts (-4) Stade Brestois – 23 pts (-7) OGC Nice – 22 pts (-11) Paris FC – 21 pts (-8) Le Havre – 20 pts (-9) FC Nantes – 14 pts (-17) AJ Auxerre – 13 pts (-15) FC Metz – 12 pts (-25)

Le programme de la 21e journée de Ligue 1

Vendredi 6 février FC Metz / LOSC (20h45 sur Ligue 1+)

Samedi 7 février RC Lens / Stade Rennais (17h sur beIN SPORTS 1) Stade Brestois / FC Lorient (19h sur Ligue 1+) FC Nantes / Olympique Lyonnais (21h05 sur Ligue 1+)

Dimanche 8 février OGC Nice / AS Monaco (15h sur Ligue 1+) Angers SCO / Toulouse FC (17h15 sur Ligue 1+) AJ Auxerre / Paris FC (17h15 sur Ligue 1+) Le Havre / RC Strasbourg (17h15 sur Ligue 1+) Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille (20h45 sur Ligue 1+)

