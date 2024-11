En marge de l’inauguration officielle du Campus PSG, les hommes de Luis Enrique retrouvent le chemin de l’entraînement avec un groupe quasiment au complet. En ligne de mire ? La 12e journée de Ligue 1 et la réception du Toulouse FC ce vendredi (21h sur DAZN).

La dernière trêve internationale avant le mois de mars 2025 a fermé ses portes et le quotidien du Paris Saint-Germain reprend sous les cieux … capricieux parisiens. En ce jeudi 21 novembre, le club de la capitale inaugure officiellement le Campus PSG, ce qui n’empêche pas les hommes de Luis Enrique de prendre part à l’entraînement du jour. En effet, ce vendredi (21h sur DAZN), les Rouge & Bleu ouvrent le bal de la 12e journée de Ligue 1 en recevant le Toulouse FC au Parc des Princes. C’est dans ce contexte que Bradley Barcola et ses coéquipiers font face à la neige qui tombe sur Paris. Une séance d’entraînement à laquelle prennent part avec le reste du groupe Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe. Les deux blessés de longue date continuent poursuivent donc sur le chemin vers un retour à la compétition quand Nuno Mendes fait le chemin inverse. En effet, le latéral gauche portugais a été touché à la cheville durant la trêve internationale et restera en soin selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport. Toujours côté blessés, Senny Mayulu « sera en salle ces prochaines semaines après une lésion musculaire au mollet droit avec l’Equipe de France U20« . S’il avait retrouvé l’entraînement ces derniers jours, Lucas Hernandez, touché par un syndrome viral, restera au repos ce jeudi 21 novembre.

Atelier boules de neige ce matin au Campus PSG 😭☃️❄️ pic.twitter.com/ceCSbWhBGf — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 21, 2024 X : @CanalSupporters

Le groupe de Luis Enrique, sous la neige aujourd’hui, compte un nouvel élément. En effet, selon Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, le titi parisien issu de la génération 2007 (17 ans) s’entraînement pour la première fois avec les professionnels. Natif de Bondy (93), le joueur évolue au milieu de terrain.