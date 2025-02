PSG – Les statistiques impressionnantes de Dembélé en 2025

De nouveau double buteur ce soir lors de la victoire du PSG contre Brest (0-3), Ousmane Dembélé est en feu en ce début d’année 2025. Il s’est offert un record.

Depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé est en feu sous le maillot du PSG. Le milieu offensif, replacé au poste de numéro 9 par Luis Enrique, a déjà marqué quinze buts lors des huit matches qu’il a joués en 2025. Avec ses statistiques, il a égalé un record dans l’histoire du PSG.

Huit matches de suite avec au moins un but

En effet, le numéro 10 du PSG a marqué lors de ses huit derniers matches joués avec les Rouge & Bleu. Comme le rapporte Opta Jean sur son compte X, seuls trois joueurs avaient réalisé un tel exploit dans l’histoire du PSG, Neymar, à deux reprises, Carlos Bianchi et Kylian Mbappé. Lors de son prochain match avec le club de la capitale, s’il arrive à faire trembler les filets, il s’offrira un record et affirmerait encore plus son nouveau statut de serial buteur.