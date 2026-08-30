PSG : les U19 écrasent Dunkerque et poursuivent leur marche en avant

Ce dimanche, le PSG U19 recevait Dunkerque pour la deuxième journée du championnat national. Et les titis l’ont largement emporté 5-2.

Si l’équipe première a démarré son championnat avec deux matches nuls, les U19, eux, ont parfaitement lancé leur campagne version 2026-2027. Les tenants du titre, après une victoire inaugurale 1-2 du côté de Lille, accueillaient ainsi l’USL Dunkerque au Campus de Poissy. Et si tout n’a pas forcément bien commencé, les titis parisiens ont su renverser la vapeur pour prendre les devants et finalement s’imposer sur le score de 5-2.

Les U19 du PSG renversent totalement Dunkerque

Après une ouverture du score rapide des Nordistes des la 4e minute de jeu, le PSG réagissait un quart d’heure plus tard avec un but signé Noha Tiehi (1-1, 21′). Les visiteurs parvenaient tout de même à reprendre l’avantage juste avant l’heure de jeu (1-2, 57′). Mais c’était sans compter sur le show Mamadou Meité. L’attaquant égalisait d’abord neuf minutes plus tard (2-2, 66′), avant de conclure d’une frappe en pleine lucarne pour le 3-2 (72′). Enfin, dans les dernières minutes, les Parisiens enfonçaient encore plus le clou. Lorenzo Kana-Biyik transformait un pénalty (4-2, 87’), tandis que Noha Tiehi s’offrait, lui aussi, un doublé (5-2, 90’).

La composition du PSG : Vignaud – Konaté, Nfutila, Koukaba, Bouygues – Talanga, Kanté, Zeghadi – Kana-Biyik, Tiehi, Meité