Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, le PSG se rend dans le sud de la France ce dimanche (20h45 sur DAZN) pour y affronter son grand rival national : l’OM. Un Classique qui s’annonce bouillant sur la pelouse du Stade Vélodrome.

A deux jours de son déplacement au Stade Vélodrome, le Paris Saint-Germain a tenu son entraînement du jour ce vendredi matin devant une centaine de membres du Collectif Ultras Paris présents au Campus PSG. Entre chants et encouragements, ces derniers ont donc assisté à la séance d’entraînement mais ont également eu l’opportunité de saluer et encourager leurs joueurs de plus près. Si sur la pelouse de l’Olympique de Marseille la tâche ne devrait pas être facile pour les joueurs de Luis Enrique, ces derniers ont pu mesurer l’importance de cette rencontre avec la présence du CUP à Poissy (78). A noter que la séance d’entraînement du jour s’est également déroulée sous les yeux du président Nasser Al-Khelaïfi.