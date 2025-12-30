PSG : Les vœux de Nasser Al-Khelaïfi à ses supporters pour l’année 2026

Après une année 2025 historique, le PSG s’apprête à entamer 2026 avec des ambitions similaires. A l’aube d’une nouvelle année, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est adressé aux supporters parisiens pour adresser ses vœux.

Pour adresser son message aux supporters du Paris Saint-Germain en cette fin d’année 2025, le président Nasser Al-Khelaïfi a commencé par les remercier avant de rappeler les accomplissements du club de la capitale : « Chers supporters, Au moment de clôturer l’année 2025, je tiens à vous adresser, au nom de toute la famille du Paris Saint-Germain, un immense merci et nos meilleurs vœux pour 2026. L’année qui s’achève a été tout simplement exceptionnelle, avec un sixième titre conquis par notre équipe masculine, qui s’ajoute aux trophées remportés par nos sections : le PSG Handball champion de France pour la 12eme fois de son histoire ; le PSG Judo une deuxième fois vainqueur de la Ligue des champions mixte ; nos U19 filles et garçons champions de France – sans oublier notre section féminine qui démarre un nouveau cycle ambitieux« .

Dans la suite de son message, Nasser Al-Khelaïfi explique les raisons de ces succès : « Ces succès sont le fruit d’un engagement total et collectif :

Sur le terrain, où nos athlètes gagnent de la plus belle des manières, en incarnant des valeurs de détermination, de jeunesse et de collectif

En coulisses, où les staffs et l’ensemble des équipes du Club œuvrent chaque jour avec professionnalisme et passion

Et bien sûr en tribunes, où votre ferveur donne à nos équipes cet élan supplémentaire qui est bien souvent décisif« .

Le dirigeant qatari a ensuite souligné le plein engagement des supporters du PSG aux quatre coins du monde : « Alors que le Club a joué un nombre record de matchs aux quatre coins du globe – des États-Unis à Doha -, vous avez répondu présents à chaque rendez-vous. À domicile comme à l’extérieur, sur toutes les compétitions, jusqu’à la dernière seconde vous avez fait résonner nos chants et vibrer nos couleurs. À travers vos voix et les tifos déployés dans le stade, c’est toute la fierté et la puissance du Paris Saint-Germain qui se sont exprimées. Le spectacle n’aurait pas été aussi grand sans vous« . Dans ce message, le président du club de la capitale n’a pas manqué de rappeler le chiffre record de 175 matchs consécutifs joués à guichets fermés au Parc des Princes, avant de conclure : « Aujourd’hui plus que jamais, le Paris Saint-Germain est fort parce qu’il a les meilleurs supporters du monde. Ensemble, unis et passionnés, sur le terrain, en coulisses et dans les tribunes, nous continuerons à écrire les plus belles pages de notre histoire et à faire briller le Paris Saint-Germain. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une très belle année 2026« .