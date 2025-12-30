PSG : Les vœux de Nasser Al-Khelaïfi à ses supporters pour l’année 2026
Après une année 2025 historique, le PSG s’apprête à entamer 2026 avec des ambitions similaires. A l’aube d’une nouvelle année, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est adressé aux supporters parisiens pour adresser ses vœux.
Pour adresser son message aux supporters du Paris Saint-Germain en cette fin d’année 2025, le président Nasser Al-Khelaïfi a commencé par les remercier avant de rappeler les accomplissements du club de la capitale : « Chers supporters, Au moment de clôturer l’année 2025, je tiens à vous adresser, au nom de toute la famille du Paris Saint-Germain, un immense merci et nos meilleurs vœux pour 2026. L’année qui s’achève a été tout simplement exceptionnelle, avec un sixième titre conquis par notre équipe masculine, qui s’ajoute aux trophées remportés par nos sections : le PSG Handball champion de France pour la 12eme fois de son histoire ; le PSG Judo une deuxième fois vainqueur de la Ligue des champions mixte ; nos U19 filles et garçons champions de France – sans oublier notre section féminine qui démarre un nouveau cycle ambitieux« .
Dans la suite de son message, Nasser Al-Khelaïfi explique les raisons de ces succès : « Ces succès sont le fruit d’un engagement total et collectif :
- Sur le terrain, où nos athlètes gagnent de la plus belle des manières, en incarnant des valeurs de détermination, de jeunesse et de collectif
- En coulisses, où les staffs et l’ensemble des équipes du Club œuvrent chaque jour avec professionnalisme et passion
- Et bien sûr en tribunes, où votre ferveur donne à nos équipes cet élan supplémentaire qui est bien souvent décisif« .
Le dirigeant qatari a ensuite souligné le plein engagement des supporters du PSG aux quatre coins du monde : « Alors que le Club a joué un nombre record de matchs aux quatre coins du globe – des États-Unis à Doha -, vous avez répondu présents à chaque rendez-vous. À domicile comme à l’extérieur, sur toutes les compétitions, jusqu’à la dernière seconde vous avez fait résonner nos chants et vibrer nos couleurs. À travers vos voix et les tifos déployés dans le stade, c’est toute la fierté et la puissance du Paris Saint-Germain qui se sont exprimées. Le spectacle n’aurait pas été aussi grand sans vous« . Dans ce message, le président du club de la capitale n’a pas manqué de rappeler le chiffre record de 175 matchs consécutifs joués à guichets fermés au Parc des Princes, avant de conclure : « Aujourd’hui plus que jamais, le Paris Saint-Germain est fort parce qu’il a les meilleurs supporters du monde. Ensemble, unis et passionnés, sur le terrain, en coulisses et dans les tribunes, nous continuerons à écrire les plus belles pages de notre histoire et à faire briller le Paris Saint-Germain. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une très belle année 2026« .