L’Espagne de Fabian Ruiz crucifie l’Allemagne dans les dernières secondes de la prolongation

Après deux jours de pause, l’Euro 2024 reprend ses droits ce vendredi avec le début des quarts de finale. La première affiche valait le détour avec un alléchant Espagne / Allemagne. L’hôte de la compétition se dressait face à une Roja qui pratique certainement le plus beau jeu depuis le début du tournoi. Et dans cette rencontre plaisante, ce sont les Espagnols qui se sont qualifiés.

Les quarts de finale de l’Euro 2024 débutaient ce vendredi après-midi avec la rencontre entre l’Espagne et l’Allemagne. Cette rencontre concernait un joueur du PSG, Fabian Ruiz. Performant depuis le début de la compétition (deux buts et deux passes décisives en trois matches), le milieu de terrain parisien était de nouveau titulaire au sein de l’entrejeu de la Roja au côté de Rodri. Dès le début de la rencontre, l’Espagne va avoir un coup dur. Après une grosse faute de Toni Kroos, qui n’a pas reçu de carton jaune, Pedri s’est tenu le genou. Après s’être relevé, il a finalement dû quitter le terrain et être remplacé par Dani Olmo (7e). Un peu plus tard, la sélection espagnole a expliqué que le joueur du FC Barcelone souffrait d’une entorse latérale interne au genou gauche et qu’il était forfait pour le reste de l’Euro. Sur le terrain, c’est l’Espagne qui garde le ballon et qui se procure quelques occasions, sans pour autant tromper la vigilance de Manuel Neuer. Les Allemands aussi tentent de se montrer dangereux, mais sans réussite. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce score de parité (0-0).

Un match qui s’est décidé lors des prolongations

Dès le retour des vestiaires, les Espagnols, qui ont toujours la possession du ballon, vont réussir à faire sauter le verrou allemand. Trouvé dans la surface germanique par Lamine Yamal, Dani Olmo propulse le ballon au fond des filets (1-0, 51e). Une ouverture du score méritée au vu de la domination espagnole sur le jeu. Dos au mur, les Allemands vont petit-à-petit pousser plus fort sur la surface ibérique et se procurer plusieurs belles occasions. Mais les Allemands vont tomber sur un bon Unai Simon ou bien encore sur le poteau sur une tentative de Füllkrug (77e). Alors que l’on se dirigeait vers une victoire espagnole, Florian Wirtz, entré à la mi-temps, va propulser le ballon dans les buts d’une demi-volée qui touche le poteau avant de rentrer (1-1, 89e). Les deux équipes devront se départager lors des prolongations.

L’Espagne climatise l’Allemagne dans les dernières minutes des prolongations

Lors de la première mi-temps de ces prolongations, l’Espagne reprend la maîtrise du ballon, mais les deux équipes n’arrivent pas à se montrer dangereuses. Il faut attendre les dernières minutes de cette première mi-temps des prolongations pour voir deux grosses occasions de chaque côté. Mais Oyarzabal et Wirtz vont voir leurs frappes passer au ras du poteau. Un peu moins performant contre les Allemands, Fabian Ruiz va sortir lors de cette première partie, après un choc avec Toni Kroos (102e). La deuxième mi-temps des prolongations est toujours dominée par l’Espagne, mais c’est l’Allemagne qui va se procurer la meilleure occasion. Füllkrug place une très belle tête magnifiquement repoussée par Unai Simon (117e). Alors que l’on se dirigeait vers la séance de tirs au but, Merino va placer sa tête au fond des filets allemands sur un centre de Dani Olmo (2-1, 119e). Les Allemands vont se procurer une dernière très grosse occasion, mais Füllkrug va voir sa tête passer à un souffle du poteau espagnol (121e). Les Espagnols se qualifient donc pour les demi-finales et attendent désormais leur adversaire, le Portugal ou la France, qui s’affrontent ce soir. Pour cette demie, l’Espagne sera amputée de quatre joueurs. Pedri, blessé, Romain Le Normand, Dani Carvajal et Alvaro Morata, suspendus.