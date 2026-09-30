PSG – L’Espagne de Fabián Ruiz surclasse la Croatie 

Après sa victoire renversante contre l’Angleterre, l’Espagne affrontait la Croatie hier soir. Avec un seul joueur du PSG titulaire, Fabián Ruiz, la Roja a surclassé les Croates (4-1).

Hier soir, l’Espagne jouait son deuxième match de la trêve internationale avec la réception de la Croatie lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Après sa victoire renversante contre l’Angleterre (2-3), la Roja affrontait la Croatie hier soir. Pour cette rencontre, Luis De la Fuente avait décidé de titulariser un seul joueur du PSG, Fabián Ruiz. Le milieu de terrain parisien était associé à Fermín López et Martín Zubimendi dans l’entrejeu espagnol. Dès le début de la rencontre, l’Espagne va prendre le contrôle du match et rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire de Lamine Yamal (1-0, 2e). Après plusieurs occasions, l’Espagne va voir la Croatie revenir au score contre le cours du jeu par l’intermédiaire de Dion Beljo (1-1, 28e). Après cette égalisation, la Roja ne va pas tergiverser longtemps et réussir à reprendre l’avantage par Marc Pubill de la tête sur un centre de Lamine Yamal (2-1, 31e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur cette légère avance espagnole.

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Ferran Torres n’a pas joué

Au retour des vestiaires, l’Espagne va poursuivre sa domination et voir Lamine Yamal s’offrir un doublé pour offrir une avance plus significative de sa domination (3-1, 63e). Après plusieurs occasions, dont un poteau pour Fermín López, l’Espagne va encore une fois faire trembler les filets par l’intermédiaire de Nico Williams (4-1, 89e). Avec ce succès, l’Espagne conforte sa place de leader de son groupe avec trois points d’avance sur l’Angleterre. Les Espagnols retrouveront les terrains samedi soir contre la Tchéquie. Titulaire lors de ce match, Fabián Ruiz a joué 57 minutes avant d’être remplacé par Pedri. Ferran Torres, lui, est resté sur le banc.