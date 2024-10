Après son escapade nocturne à Stockholm la semaine dernière, Kylian Mbappé se retrouve lié à une bien triste histoire. Si l’ancien du PSG a rapidement et fermement démenti, il n’a tout de même pas manqué de tacler son ancienne direction.

Alors que ses coéquipiers, en pleine trêve internationale, affrontaient Israël jeudi dernier avec l’Equipe de France (victoire 1-4), Kylian Mbappé était aperçu par la presse suédoise à la sortie d’une boite de nuit. Outre le timing vis à vis de ses partenaires en Bleu, la piste de la blessure et du repos qui l’a privé de rassemblement à l’occasion de cette trêve internationale prend du plomb dans l’aile. Cependant, l’affaire ne s’arrête pas là pour le capitaine de l’Equipe de France. En effet, cette même presse suédoise, ce lundi 14 octobre, évoque une affaire de viol qui aurait eu lieu dans l’hôtel où Kylian Mbappé et ses amis, dont Nordi Mukiele, ont logé à Stockholm. La police locale aurait ainsi ouvert une enquête. Quant à l’implication de la star française dans l’histoire, le procureur chargé de l’enquête n’a pas souhaité faire plus de commentaire pour le moment.

En réaction à cela, en citant un article de nos confrères d’RMC Sport relayant l’affaire, Kylian Mbappé a fermement démenti, en glissant un sous-entendu à l’encontre du Paris Saint-Germain : « Fake News !!!!! Ca en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard« , a-t-il partagé sur son compte X. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG fait référence à l’audience devant la commission paritaire des recours de la Ligue de Football Professionnel qui se tiendra ce mardi 15 octobre à partir de 15h.

Le PSG répond

A ce sous-entendu, le PSG a réagi. Par le biais d’Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport, une source proche du club de la capitale déclare : « C’est une honte. Nous garderons notre classe et notre dignité. » L’Equipe partage également une réponse des champions de France en titre, mi-agacé mi ironique : « Honnêtement, c’est une honte. Le PSG est responsable de tout avec lui. Il n’a pas marqué de buts (à part les penalties) pour Madrid ? C’est le PSG. Il a manqué les matches de la sélection française alors qu’il dit qu’il l’est, mais il n’est pas blessé ? C’est le PSG. Le PSG invente maintenant des histoires en Suède. On va l’ignorer et garder notre classe. »

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024 X : @KMbappe