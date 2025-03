PSG / LFC : Qui est sous le menace d’une suspension ?

A l’occasion des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG reçoit Liverpool ce soir (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Si l’intensité devrait être au rendez-vous, les menaces de suspension planent au dessus de certains.

Le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool devrait être d’une intensité remarquable. En effet, en observant le style de jeu des deux équipes, les efforts ne devraient pas être comptés de part et d’autre. Cependant, il faudra aussi avoir en tête le match retour pour une affiche et une double confrontation d’un tel niveau. Ainsi, les menaces de suspensions planent au dessus de cinq acteurs au total : quatre du côté de Liverpool, un pour le Paris Saint-Germain. Dans les rangs d’Arne Slot, c’est Ibrahima Konaté, Andrew Robertson, Alexis Mac Allister et Harvey Elliott qui manqueront le match retour en cas de carton jaune. Chez les Parisiens, seul Fabian Ruiz jouera avec cette menace au dessus de la tête.