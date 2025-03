PSG / LFC : Une double confrontation décisive pour le Ballon d’Or ?

Pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions, Liverpool et le PSG s’affrontent ce mercredi (21h sur Canal +) pour la manche aller. Le match dans le match pourrait concerner Ousmane Dembélé et Mohamed Salah.

A l’occasion de PSG / Liverpool, deux fortes individualités vont se faire face ce mercredi (21h sur Canal +) sur la pelouse du Parc des Princes : Ousmane Dembélé et Mohamed Salah. Les deux joueurs réalisent des saisons respectives de haut standing avec jusque-là 26 buts et 6 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues pour le Français et 30 buts et 22 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues pour l’Égyptien. Si ce dernier a une bonne avance face au champion du monde 2018 sur le plan statistique, la forme du moment penche légèrement pour le numéro 10 du PSG qui compte 18 buts sur l’année civile contre 10 pour l’attaquant des Reds. Le bilan d’Ousmane Dembélé sur l’année civile tient sur une cadence historique en devançant Lionel Messi et ses 17 buts à ce stade de l’année en 2016, qui avait à l’époque dépassé Cristiano Ronaldo et ses 16 buts en 2013.

Tous ces paramètres font des deux joueurs des prétendants voire des favoris au Ballon d’Or 2025, à ce stade de la saison. En effet, c’est ainsi que la presse anglaise, et plus particulièrement le Daily Mail, voit les choses : « Leur duel pourrait avoir des implications importantes pour la course au Ballon d’Or, qui reste très ouverte cette saison« . Le tabloïd britannique a ensuite analysé la forme et l’évolution d’Ousmane Dembélé : « Dembélé connaît la meilleure saison de sa carrière après que le PSG lui a accordé sa confiance en tant que leader de son projet post-Kylian Mbappé […] Après une première saison au PSG où Dembélé s’est davantage distingué par ses passes décisives, l’entraîneur Luis Enrique a opéré cette saison un changement tactique en le positionnant comme un faux neuf. Dans ce nouveau rôle, il surpasse les statistiques de Mbappé et s’impose comme la star incontestée de l’équipe« .