PSG : L’hécatombe de blessures expliquée par un rapport de la FIFPRO

Le PSG est touché par une hécatombe de blessures, largement prévisible. En effet, comme l’indique un rapport de la FIFPRO, syndicat mondial des joueurs, le club de la capitale paye un manque de récupération et de préparation.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Paris Saint-Germain est touché par une hécatombe de blessure : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Bradley Barcola, Vitinha, Fabian Ruiz, Marquinhos, ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Le syndicat mondial des joueurs, la FIFPRO, a publié un rapport sur « la santé des joueurs et l’impact sur leurs performances« , soulignant un manque criant de récupération et de préparation du Paris Saint-Germain. Le rapport a été élaboré par un collège de 70 experts médicaux et spécialistes de la performances qui estiment qu’il faut 28 jours de repos et une période équivalente de préparation afin d’éviter au maximum les blessures et performer. En 2024 / 2025, le PSG s’est reposé 22 jours seulement, reprenant l’exercice 2025 / 2026 avec seulement 7 jours de préparation, faisant de lui le club, de très loin, qui a rejoué le plus vite. Si le PSG a poussé les limites bien loin, le rapport fait tout de même état d’un chiffre qui généralise ces manques de récupération et préparation : seulement 14% des équipes européennes et 9% des équipes sud-américaines ont respecté les recommandations.

« Si vous n’avez pas de break suffisamment important, cela perturbe physiquement et mentalement et cela conduit à de graves blessures« , affirme Darren Burgess, spécialiste reconnu de la performance et récemment recruté par la Juventus Turin. Clubs et sélections confondues, 4 joueurs du PSG font parti des 10 joueurs qui ont joué le plus de matchs en 2024 / 2025 : Joao Neves (76), Fabian Ruiz (73), Désiré Doué (73) et Achraf Hakimi (71). Ce même Darren Burgess alerte également sur la précocité dans le football et l’enchaînement des matchs pour les plus jeunes : « On ne connaît pas les effets de ce doublement ou triplement d’apparitions en équipes seniors avant 18 ans« .

Vers des grèves pour se faire entendre ?

L’attaquant néo-zélandais de Nottingham Forest, Chris Wood, a participé à la présentation de l’étude, évoquant des actions spectaculaires et grèves : « Nous ne voulons pas aller jusqu’à ces extrêmes. Nous voulons travailler avec la FIFA« . Comme début de réflexion, Alexander Philips, secrétaire général de la FIFPRO, espère voir les joueurs associés aux prises de décision sur le sujet : « Il faut que les joueurs soient associés aux décisions. Le business des clubs doit se rendre compte que le système ne marche pas. Quand vous voyez que les deux derniers Ballons d’Or (Rodri et Dembélé ; NDLR) sont allés chercher leur prix alors qu’ils étaient blessés… Ce n’est sans doute pas un hasard« .