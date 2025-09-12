PSG – L’hommage à Kimpembe aura lieu après le match face à Lens

Après plus de 20 ans au PSG, Presnel Kimpembe a quitté son club formateur. Et un bel hommage lui sera rendu ce dimanche lors de la réception du RC Lens.

Une page s’est tournée dimanche dernier lors de l’annonce du départ de Presnel Kimpembe. Formé au club, le défenseur de 30 ans a quitté les Rouge & Bleu pour rejoindre le Qatar Sports Club. Et un bel hommage sera rendu au Titi, qui avait rejoint le club parisien à l’âge de 10 ans.

À lire aussi : Le message émouvant de Presnel Kimpembe après son départ du PSG

En effet, comme le rapporte RMC Sport, une fête d’adieu va être organisée ce dimanche après la rencontre opposant le PSG au RC Lens (17h15 sur beIN SPORTS 1). Après 241 matches sous le maillot parisien et 27 trophées remportés, le vice-capitaine sort par la grande porte après avoir remporté la première Ligue des champions de l’histoire du club. Il pourra faire ses adieux devant le public du Parc des Princes.

Après l’officialisation de son départ, Presnel Kimpembe avait adressé un message touchant : « Une nouvelle page va s’écrire. Je suis très fier d’avoir fait partie de cette famille du Paris Saint-Germain. Ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant tant d’années. Ça a été un combat, mais aussi beaucoup de joie, de réussites, de rencontres, de valeurs, de respect et de choses à défendre. Une belle équipe, un joli club, plein d’émotions. Je voulais tout simplement remercier le club, le président, le staff, mon équipe, tous les joueurs avec qui j’ai pu jouer, échanger et apprendre aussi. Je voulais remercier les supporters parce que sans vous, nous ne sommes rien. Ça a été un honneur de pouvoir partager ces moments avec vous, que ce soit au Parc des Princes ou à l’extérieur. Je pars avec la tête pleine d’images (…) On se reverra bientôt, parce que ce n’est jamais fini. Merci, bon courage à tout le monde et à bientôt ! » Il va désormais évoluer dans le même championnat que d’autres anciens joueurs du PSG comme Marco Verratti (Al-Duhail SC), Julian Draxler (Al Ahli SC) ou encore Abdou Diallo (Al-Duhail SC).