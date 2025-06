PSG – L’hommage de Layvin Kurzawa à Luis Enrique

Durant l’été 2023, le PSG a fait confiance à Luis Enrique pour mener son équipe. En deux ans, il a tout changé au club et a permis à ce dernier de remporter la première Ligue des champions de son histoire.

Après le départ de Christophe Galtier, un an seulement après son arrivée sur le banc du PSG, les dirigeants parisiens ont confié les rennes de leur équipe à Luis Enrique. Dès sa première saison, le coach espagnol a imposé sa patte et n’a pas hésité à gérer ses stars comme des joueurs lambdas. Il a réussi un triplé national et été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions.

« Ce que tu as ramené au club, c’est incroyable »

Lors du mercato estival 2024, le club de la capitale a vu partir Kylian Mbappé et a recruté des jeunes joueurs à fort potentiel. Un choix payant puisque le PSG a largement dominé la Ligue 1 et aurait pu finir la saison invaincu, a encore remporté tous les trophées nationaux avant de s’offrir le Graal, la Ligue des champions avec une victoire nette et sans bavure en finale contre l’Inter Milan. Layvin Kurzawa, qui a quitté le PSG l’été dernier après neuf ans au club, a été sous les ordres de Luis Enrique lors de l’exercice 2023-2024. Il aura joué un match sous les ordres du technicien espagnol. Sur son compte Tik Tok, le latéral gauche de Boavista a tenu à rendre hommage à l’ancien sélectionneur de l’Espagne. « Un mot, Luis Enrique. Merci. Ce que tu as ramené au club, c’est incroyable. »