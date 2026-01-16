Psg Losc

PSG / Lille – Annoncez votre pronostic

16 janvier 2026

Ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le LOSC dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu ont une belle occasion de prendre provisoirement la tête du championnat.

Après son élimination en 16es de finale de la Coupe de France face au Paris FC (0-1), le PSG voudra rapidement réagir. Et ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le club de la capitale accueille – au Parc des Princes – le LOSC, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. En cas de succès, les Rouge & Bleu peuvent prendre provisoirement la tête du championnat et mettre ainsi la pression sur le RC Lens, qui affrontera l’AJ Auxerre samedi après-midi (17h).

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le LOSC ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Lundi dernier, le champion d’Europe se sont inclinés sur leur pelouse face au Paris FC (0-1) en Coupe de France. Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.

