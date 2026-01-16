PSG / Lille – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le LOSC dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu ont une belle occasion de prendre provisoirement la tête du championnat.

Après son élimination en 16es de finale de la Coupe de France face au Paris FC (0-1), le PSG voudra rapidement réagir. Et ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le club de la capitale accueille – au Parc des Princes – le LOSC, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. En cas de succès, les Rouge & Bleu peuvent prendre provisoirement la tête du championnat et mettre ainsi la pression sur le RC Lens, qui affrontera l’AJ Auxerre samedi après-midi (17h).

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le LOSC ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Lundi dernier, le champion d’Europe se sont inclinés sur leur pelouse face au Paris FC (0-1) en Coupe de France. Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.