PSG / Lille – L’arbitre de la rencontre désigné

Samedi soir (21h05, DAZN), le PSG reçoit Lille pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Quatre jours avant ce match, l’arbitre de la rencontre a été désigné.

Le match entre le PSG et Lille, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, se jouera-t-il samedi soir comme cela est prévu ? En effet, le bureau de la LFP doit juger ce mardi la demande de Lille de reporter cette rencontre afin de mieux préparer les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Aujourd’hui, l’arbitre de ce choc a été désigné. Il s’agit de Monsieur François Letexier.

Il arbitra le PSG pour la troisième fois de la saison

L’homme en noir de 35 ans sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Mickaël Leleu officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Nicolas Rainville et William Lavis. Monsieur Letexier a arbitré à deux reprises le PSG cette saison, lors du Classico remporté sur la pelouse du Vélodrome (0-3) et lors de la victoire contre l’AS Monaco (2-4, 16e journée). Il a aussi été au sifflet de deux rencontres de Lille, sa défaite contre Saint-Etienne lors de la 4e journée (1-0) et son succès contre Nice (2-1, 18e journée). En 19 matches toutes compétitions confondues, François Letexier a distribué 85 cartons jaunes, six cartons rouges et sifflé neuf penaltys.