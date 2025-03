PSG / Lille – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21h05, DAZN), le PSG reçoit Lille pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Quatre jours avant Liverpool, Luis Enrique devrait aligner une équipe mixte.

Large leader de Ligue 1 avec treize points d’avance sur Marseille, le PSG voudra poursuivre son invincibilité en championnat face à Lille ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Quatre jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool, il voudra aussi bien préparer ce choc européen contre les Lillois. Pour ce faire, Luis Enrique devrait titulariser plusieurs cadres laissés au repos mercredi soir lors de la qualification en demi-finale de la Coupe de France contre le Stade Briochin (0-7).

Beaucoup d’incertitudes sur le placement des joueurs

Ce sera le cas de Gianluigi Donnarumma, qui devrait retrouver les buts du PSG ce samedi soir. L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur trois des quatre défenseurs que pourrait aligner Luis Enrique. Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes devraient retrouver une place de titulaire. Sur le côté droit, Achraf Hakimi pourrait souffler. Le quotidien francilien titulariserait Joao Neves alors que le sportif, choisirait Warren Zaïre-Emery, tout juste revenu de blessure. Pour le milieu de terrain, les deux quotidiens ne sont toujours pas d’accord. L’Equipe placerait Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz alors que Le Parisien entourerait le numéro 17 du PSG de Lee Kang-in et Désiré Doué. En attaque, ils ne sont toujours pas d’accord. Le quotidien sportif placerait l’international sud-coréen au côté de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Le quotidien francilien titulariserait les deux internationaux français avec Khvicha Kvaratskhelia.

selon L’Equipe : Donnarumma – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee, Dembélé, Barcola Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Neves, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Lee, Vitinha, Doué – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

selon Le Parisien : Donnarumma – Neves, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Lee, Vitinha, Doué – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Le XI probable de Lille : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – Bentaleb (ou Fernandez-Pardo), André (c), Mukau – Haraldsson, Akprom (ou David), Bakker

