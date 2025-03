PSG / Lille – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG a surclassé Lille lors du choc de la 24e journée de Ligue 1 (4-1). Plusieurs joueurs ont brillé lors de ce large succès parisien.

Le PSG a préparé de la meilleure des manières son huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool. Opposé à Lille hier soir dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, le club de la capitale a très certainement livré la meilleure première mi-temps de sa saison. Avec un avantage acquis dès le premier acte (4-0), les Parisiens ont levé le pied en seconde période sans pour autant être beaucoup mis en danger par Lille, même si les Nordistes vont réussir à tromper la vigilance de Gianluigi Donnarumma à une reprise (4-1). Titulaire dans l’entrejeu, Désiré Doué a de nouveau été très performant. Le numéro 14 du PSG a inscrit un magnifique but et délivré une passe décisive lors de ce PSG / Lille. Il a été crédité d’un 8 dans L’Equipe et Le Parisien. Le quotidien sportif analyse sa rencontre. « Il a livré une première période de haut vol. Il a beaucoup dézoné, n’hésitant pas à venir à gauche. C’est d’ailleurs de ce côté-là qu’il délivre le centre pour le but de Marquinhos (22e), puisqu’il feinte en laissant passer le ballon, ce qui crée le décalage et débouche sur le troisième but des siens. Buteur également d’une superbe frappe dans la lucarne de Chevalier pour le quatrième (37e) sur une remise de Dembélé. A gagné 8 duels sur 12 et a récupéré 8 ballons. » Le quotidien francilien est aussi sous le charme. « À ce niveau, il ne peut pas sortir du onze contre Liverpool ! Intelligent dans son placement, lumineux dans ses sorties de balle et surtout décisif dans la zone de vérité, l’ancien Rennais s’est encore signalé. Auteur d’une passe décisive pour Marquinhos (2-0, 23e), il envoie un missile dans la lucarne pour le 4-0 (38e). »

Un collectif qui a brillé

De nouveau buteur, son 18e but en 2025 et le 17e en Ligue 1 cette saison, Ousmane Dembélé a encore une fois brillé sur la pelouse du Parc des Princes lors de la victoire du PSG contre Lille. Il a obtenu un 8 dans le quotidien sportif et même un 8,5 dans le quotidien francilien. « Rien ne l’arrête en 2025 ! Encore irrésistible, sur l’aile droite cette fois-ci, l’international tricolore a régalé le Parc en provoquant une palanquée d’occasions. Sa frappe repoussée par Chevalier entraîne le premier but (1-0, 6e). Il a encore fait chauffer les gants du gardien lillois (19e) avant d’inscrire son 18e but de l’année du gauche (3-0, 28e) et de servir Doué pour le 4-0 (38e) », lance Le Parisien. Bradley Barcola a également brillé tout comme Joao Neves, passeur décisif et encore métronome au milieu. Il a obtenu 7,5 dans Le Parisien et un 7 dans L’Equipe. « Milieu gauche, le jeune Portugais a asphyxié le milieu adverse par son pressing incessant. Il a aussi été omniprésent offensivement. Il combine avec Barcola dès la 1re minute en une-deux. Place une tête au-dessus (11e), voit une frappe repoussée par Chevalier (21e). Passeur décisif pour Dembélé (28e). Encore une frappe contrée (54e). »