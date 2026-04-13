PSG – L’importance de l’avant-dernier passeur sous Luis Enrique

Dans le système de jeu prôné par Luis Enrique, l’avant-dernier passeur joue un rôle prépondérant dans les actions du PSG.

En l’espace de deux ans et demi, Luis Enrique a marqué son empreinte au PSG. En plus des nombreux trophées remportés, notamment la première Ligue des champions de l’histoire du club, le technicien espagnol a surtout mis en place un système de jeu qui permet à l’ensemble de ses joueurs d’agir librement sur le terrain.

Lee Kang-In performe dans ce domaine

Un paramètre confirme l’importance du jeu dans la méthodologie de Luis Enrique. Comme l’a rapporté par L’Equipe il y a quelques jours, l’avant-dernier passeur perçoit désormais une prime, à l’instar du passeur décisif et du buteur. « Les avant-dernières passes parisiennes peuvent aussi servir à mieux comprendre le logiciel Luis Enrique. » Véritable métronome de l’équipe parisienne, Vitinha est sans surprise le joueur qui en a réalisé le plus, avec 13 au compteur. « Parfois, ce sont juste de petits décalages, des passes données très loin du but adverse, avant que le jeu ne progresse soudainement. Mais dans plusieurs cas, ce sont aussi des ouvertures bien senties (4) à destination des joueurs de couloir qui peuvent, ensuite, centrer. Des chiffres peu surprenants : le Portugais est l’individualité qui, en moyenne, touche le plus de ballons par match. »

Juste derrière le milieu parisien, deux joueurs suivent avec six avant-dernières passes : Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Le Ballon d’Or 2025 a réalisé cette performance avec seulement 18 titularisations cette saison, contre 39 pour Vitinha et 29 pour Barcola. Donnée moins attendue : toutes les avant-dernières passes du numéro 29 parisien ont été adressées vers des passeurs différents. « Même chose pour Dembélé. Énième signe, s’il en fallait un, de la capacité du PSG à varier les circuits, brouiller les pistes », souligne le quotidien sportif.

Un invité surprise accompagne les deux Français : Lee Kang-in. Remplaçant, le Sud-Coréen montre son importance sur les coups de pied arrêtés. « Quatre de ses six avant-dernières passes sont intervenues sur un corner joué à deux ou frappé au premier poteau pour une déviation vers le second. » Treize autres joueurs de l’effectif ont réalisé une avant-dernière passe cette saison. « Et parmi les titulaires habituels (gardiens exclus), seul Marquinhos manque à l’appel. De quoi ravir Luis Enrique : l’Espagnol rêve que ses joueurs puissent couvrir tous les postes et qu’aucune catégorie statistique n’appartienne à un seul d’entre eux », conclut L’E.

Luis Enrique ne fait pas jouer 🇰🇷 Kang-In Lee car il vide les caisses du club 😂



Vous pouvez retrouver les avant-dernières passes décisives sur https://t.co/sGnWG8V9hP https://t.co/r9aBG7DYhl pic.twitter.com/fjqTWvDsPh — Data'Scout (@DataScout_) April 13, 2026