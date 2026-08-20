PSG : l’impressionnant dispositif parisien pour accueillir les nouvelles recrues

Le PSG ne laisse rien au hasard, et cela commence dès les premiers pas des nouvelles recrues. Un dispositif décrit par Le Parisien.



Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé d’apporter du sang neuf avec cinq recrues officialisées : Alessandro Longoni, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts. Autant de joueurs qui ont pu profiter de l’accueil XXL concocté par le club de la capitale. Comme nous le relate Le Parisien, à Paris, le confort des nouveaux venus est un vrai point d’orgue.

Le PSG ne laisse rien au hasard

Dans un premier temps, ces derniers sont invités à rejoindre un groupe WhatsApp afin de disposer de toutes les informations pratiques. Dans la foulée, afin de faciliter l’installation, le PSG offre à ses recrues plusieurs appartements ou maisons issus de son « parc interne », explique encore Le Parisien. L’objectif est simple : que le joueur trouve tout le nécessaire auprès du club parisien. Cela comprend notamment cours de français, démarches administratives ou encore tout ce qui touche à la vie personnelle : chauffeur pour les entraînements, restaurant, shopping ou place de parking.



« Au PSG, tout est structuré. Le club fournit un véritable accompagnement dès que vous posez le pied à Paris, confie notamment un proche d’un joueur au Parisien. Il y a une volonté de faciliter la vie des joueurs. Quand vous arrivez dans une aussi grande ville que Paris, c’est un précieux soutien. »

