Le PSG est entré dans une nouvelle ère au début de cette saison 2023/2024 avec l’inauguration de son nouveau centre d’entraînement. Un nouveau bijou situé à Poissy (78) qui continuera de prendre de l’ampleur dans la croissance du Paris Saint-Germain.

Le PSG a entamé une révolution dans sa politique sportive sous l’impulsion de Luis Campos et Luis Enrique. Le conseiller du football et le coach principal mènent à eux deux un nouveau chapitre de l’histoire récente du Paris Saint-Germain, basé sur une vision moins « bling-bling » comme cela a été répété à plusieurs reprises, et avec une volonté de voir des éléments impliqués à 100% dans le projet. Cette nouvelle politique sportive a été accompagnée dès le début de la saison 2023/2024 avec l’inauguration du Campus PSG, le nouveau centre d’entraînement du club de la capitale. Après 52 années passées à s’entraîner au Camp des Loges, les professionnels Rouge & Bleu ont rejoint Poissy (78) afin de poser leurs valises dans un nouveau centre d’entraînement flambant neuf et moderne. Après les six premiers mois passés dans ce nouveau jouet, les joueurs de Luis Enrique cohabiteront dès ce dimanche avec leurs semblables.

Le grand rassemblement

Ce dimanche (21h sur BeIN Sports), alors que le groupe de Luis Enrique sera dans le sud de la France pour son 32e de finale de Coupe de France face a l’US Revel (R1), le Campus PSG accueillera ses nouveaux occupants. En effet, selon les informations de L’Equipe, la section féminine, les jeunes du centre de formation et ceux de préformation s’installeront à Poissy (78) : « En présence du président Nasser Al-Khelaïfi, chaque section va prendre ses quartiers ce dimanche au travers d’une première journée où les familles des joueurs et joueuses seront autorisées à venir visiter le Campus« . Jusque-là, les femmes s’entraînaient au Camp des Loges avec le centre de formation, quand la préformation était installée à Verneuil (78). Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières effectueront leur premier entraînement sur les pelouses de Poissy (78) ce mercredi 3 janvier à 10h30 selon les information de notre confrère pour France Bleu Paris, Bruno Salomon.

La prochaine étape sera d’accueillir au Campus PSG tout l’omnisport. En effet, les sections judo et handball seront également sur place. C’est à ce moment-là que le nouvel actionnaire américain Arctos mettra la main à la poche, afin de financier la poursuite des travaux. Toujours selon les informations de nos confrères de L’Equipe, le Paris Saint-Germain a également pour projet la construction d’un stade afin d’y accueillir les rencontres des féminines et des jeunes.