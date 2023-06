Dans une interview accordée à BeIN Sports, le dorénavant ex parisien, Lionel Messi revient en longueur sur son passage dans la capitale. L’extrait diffusé sur les réseaux du média révèle des anecdotes de la Pulga sur son arrivée au PSG, son expérience, son adaptation et sa relation avec les supporters.

Une arrivée facilitée

En premier lieu, le septuple Ballon d’Or revient sur les raisons de son choix de rallier la France et le Paris Saint-Germain, lors de son départ du FC Barcelone : « Je suis venu à Paris parce que j’aimais le club, j’y avais des amis, beaucoup de gens que je connaissais dans le vestiaire, de la sélection, d’autres que j’avais aussi connu avant, ça me paraissait plus facile de m’adapter contrairement à un autre endroit où j’aurai pu aller. C’est pour ces raisons que j’ai décidé de venir dans ce club« .

Une longue adaptation

Après toute une vie passée en Catalogne, l’acclimatation à la capitale était difficile pour l’Argentin : « C’est ma première expérience en dehors de Barcelone, après autant de temps. c’est un plaisir et je profite de tous les moments avec l’envie de commencer aussi. […] Je suis arrivé tard, je n’ai pas eu de préparation d’avant saison, avec un nouveau club, une autre manière de jouer, de nouveaux coéquipiers, la ville, tout ça a rendu mon adaptation difficile au début, pareil pour ma famille« .

« En vrai ça a été une adaptation difficile, beaucoup plus que ce que j’imaginais malgré le fait de connaître du monde dans le vestiaire, j’avais des relations avec eux mais ça a été difficile de m’adapter à ce changement« . Lionel Messi via BeIN Sports France

Sa relation avec les supporters

Enfin, Lionel Messi revient sur son attache aux supporters parisiens, l’accueil qu’il avait reçu puis l’évolution de cette relation : « Au début, c’était super. J’ai reçu beaucoup d’encouragements, comme je l’ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment, une partie du public de Paris. La majorité, elle, m’a bien traité comme au début. Mais il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien. Bien sûr ce n’était pas mon intention, rien de plus. Mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avant avec Mbappé et Neymar aussi, c’est leur manière de faire. Mais bon, je garde le souvenir de tous ces gens qui m’ont soutenu, comme ca l’a été au début. Rien de plus, ça reste anecdotique« .

L’intégralité de l’interview sera diffusée ce soir sur BeIN Sports 2, à 20h15.

