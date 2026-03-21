PSG / LIV – Plus de peur que de mal pour Hugo Ekitike ?

Dix-huit jours avant d’affronter le PSG, Hugo Ekitike est sorti sur blessure lors de la défaite de Liverpool contre Brighton ce samedi. Mais il devrait bien pouvoir participer au rassemblement de la France.

Le 8 avril prochain, le PSG recevra Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Un match spécial pour Hugo Ekitike. L’attaquant va en effet retrouver son ancien club, lui qui a joué pendant deux ans sous le maillot des Rouge & Bleu (33 matches toutes compétitions confondues, quatre buts et quatre passes décisives). Mais ce samedi après-midi, il s’est fait une frayeur lors de la défaite de Liverpool contre Brighton lors de la 31e journée de Premier League (2-1). Victime d’une béquille dès le début de la rencontre, l’attaquant a dû quitter le terrain dès la septième minute, en pleurs.

Il devrait participer au rassemblement de l’équipe de France

Mais selon les premiers éléments, le joueur se veut rassurant et ce coup ne devrait pas remettre en cause sa présence en équipe de France, indique L’Equipe. L’ancien attaquant du PSG se rendra dimanche midi à Clairefontaine avant de partir en stage aux États-Unis, avance le quotidien sportif. De son côté, Foot Mercato confirme également qu’Hugo Ekitike ne souffre pas d’une grosse blessure. Il devrait rapidement pouvoir retrouver les terrains. Il faudra toutefois passer des examens complémentaires dans les heures à venir, conclut le média footbalistique. En conférence de presse d’après-match, Arne Slot s’est montré rassurant au moment d’évoqué son attaquant : « Il a été blessé à la suite d’un choc. Il pourrait jouer demain s’il le fallait. C’était une jambe engourdie. »

🚨🔴🇫🇷 #PL



❗️Plus de peur que de mal pour Hugo Ekitike



💥 Victime d’une grosse béquille à la cuisse



⏳ En attente d’examens complémentaires@footmercato pic.twitter.com/T1oixuB7GD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 21, 2026



















