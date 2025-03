PSG / Liverpool : Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG et Liverpool s’affrontent en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Une rencontre attendue entre deux formations en grande forme.

C’est le jour J. La rencontre tant attendue entre le PSG et Liverpool a lieu ce mercredi soir au Parc des Princes. Une affiche entre deux des meilleures équipes européennes. Pour ce match, Luis Enrique peut compter sur l’ensemble de son effectif et a décidé d’aligner la recrue Khvicha Kvaratskhelia en attaque aux côtés d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. En face, pas de surprise non plus avec la titularisation de Mohamed Salah.

À lire aussi : PSG / Liverpool – Les compositions officielles

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette manche aller entre le PSG et Liverpool ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le PSG avait infligé une correction au LOSC (4-1) en Ligue 1. Un bon résultat annoncé ici par so, Randy Msy, patibracav, Yann Pastore, #78 et ecthelion2. Félicitations à eux !!!