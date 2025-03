PSG : Liverpool, Habib Beye, Désiré Doué … La conférence de presse de Luis Enrique avant le match face au Stade Rennais

Pour la 25e journée de Ligue 1, le PSG affronte le Stade Rennais ce samedi (17h sur BeIN Sports) au Roazhon Park. A la veille de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant match.

La défaite face à Liverpool (PSG TV)

« C’était une grande nuit de football. On méritait un autre résultat, mais c’est comme ça le football, il faut l’accepter ».

Le match face au Stade Rennais

« Il est évident qu’ils sont dans une dynamique très bonne depuis ce changement d’entraîneur. Quatre victoires, une défaite. Ils ont la possibilité d’être dans une situation tranquille au classement. C’est difficile de trouver une connexion rapide avec les joueurs, mais dans ce cas ils font un très bon travail. C’est difficile de jouer à l’extérieur. Rennes, c’est toujours difficile. Je n’ai aucun doute qu’ils sont motivés à nous battre. Il faut aller gagner, il n’y a aucun match facile lorsqu’on porte le maillot du PSG ».

Un turnover demain au Roazhon Park ?

« Le plus important pour moi, c’est de ne donner aucune piste à l’entraîneur de Rennes ».

Une recette pour retourner la situation face à Liverpool ?

« Je n’ai aucun autre match en tête que celui de demain contre Rennes ».

Luis Enrique interrogé sur Habib Beye

« Je ne connais pas l’entraîneur de l’équipe adverse. Ils ont une dynamique très positive, très agressifs en défense sur les un-contre-un, ils prennent des risques, les joueurs sont bien placés, ils sont à domicile et n’ont rien à perdre. Pour eux, c’est un match qui présente tous les atouts pour nous compliquer les choses et essayer de nous battre. (…) Je ne peux pas comparer avec les matchs du précédent coach ».

L’après match de Liverpool

« Après le match, on a beaucoup parlé de Liverpool. Maintenant, il n’y a que Rennes qui m’intéresse. On n’a eu que deux jours pour se préparer. C’est le cycle le plus court possible. Ce ne sont pas des entraînements, c’est de la récupération. L’entraînement préparatoire d’avant-match, il n’y a que Rennes qui m’intéresse ».

A propos de Désiré Doué

« Il n’y a pas deux évolutions pareilles. Il y a des joueurs plus rapides que d’autres pour s’adapter. Doué a très bien joué à Rennes la saison dernière, à des positions différentes. Avec nous, il a cette même performance que la saison dernière. Il est dans la lignée de l’équipe ».

La motivation de ses joueurs

« Jouer tous les trois jours dans différentes compétitions, c’est le mérite des joueurs. Être dans un club de ce niveau, c’est jouer de nombreux matchs, dont certains où l’adversaire est plus motivé que nous. Mais c’est pour ça qu’il y a très peu de joueurs qui restent dans des clubs de tel niveau ».

Être une source d’inspiration pour Habib Beye

« Il n’y a pas meilleur éloge pour moi, en tant qu’entraîneur, qu’entendre des professionnels du foot nous faire des compliments. Cela nous motive à continuer d’aller de l’avant, à être encore meilleur. Dans ce monde si pessimiste, nous sommes ravis d’entendre du bien de professionnels du foot ».

A propos de Randal Kolo Muani

« Normalement, je dis beaucoup de bien de mes joueurs. C’est ce que je ressens, ce qu’ils me transmettent. (…) Kolo Muani est un grand joueur. Il y a une difficulté ajoutée lorsqu’on débarque au Paris Saint-Germain. Je ne peux avoir que des bons mots pour lui, y compris pour ceux que je n’ai pas forcément pu aider comme je le souhaitais ».

