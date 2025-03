PSG / Liverpool – La presse anglaise impressionnée par la prestation parisienne

Malgré sa défaite cruelle face à Liverpool (0-1), la prestation du PSG a marqué les esprits des observateurs de football mais aussi des médias.

Le PSG peut nourrir des regrets après ce huitième de finale aller de Ligue des champions. Largement dominateurs face à une équipe de Liverpool dépassée par l’intensité et le contre-pressing parisien, les joueurs de Luis Enrique se sont inclinés sur l’unique tir cadré des Reds en fin de rencontre (0-1). Une défaite cruelle mais qui laisse espoir pour la confrontation retour à Anfield la semaine prochaine (11 mars). Si les Rouge & Bleu n’ont rien à se reprocher dans le jeu et sont tombés sur un Alisson en état de grâce, la performance parisienne a choqué l’Europe et notamment la presse anglaise. Les joueurs du PSG ont gagné le respect en outre-Manche.

À lire aussi : LdC – Les prédictions d’Opta avant le match retour entre le PSG et Liverpool

« C’est l’un des plus grands braquages de l’histoire du football »

« Liverpool est presque certain de remporter le meilleur championnat du monde et le PSG est censé être le vainqueur par défaut de la Farmers League. Et pourtant, cette mi-temps a été l’une des plus déséquilibrées que j’aie jamais vues », avait annoncé The Guardian à la pause. « Les Reds étourdissent le géant français après avoir été dominés toute la nuit. Liverpool n’a pas été très bon, le PSG a été exceptionnel », titre le Daily Mail sur son site internet. De son côté, Sky Sports cible le duel de gardiens qui a tourné en faveur d’Alisson : « Liverpool aurait pu se faire exploser. Alisson a été dix sur dix. Tout ce qu’a fait Alisson ce soir a été exemplaire. La différence, ce soir, c’est que lorsque Donnarumma a eu besoin de faire un arrêt décisif, il n’a pas pu le faire. »

Les consultants anglais ont également complimenté la prestation des joueurs de Luis Enrique à l’image du consultant de CBS Sports et ancienne légende de Liverpool, Jamie Carragher : « Je n’en crois pas mes yeux. C’est l’un des plus grands braquages de l’histoire du football. » Rio Ferdinand a lui été impressionné par l’intensité physique des Parisiens : « Chaque duel, chaque face à face, chaque bataille individuelle est remportée par les joueurs en bleu. » Enfin, l’ancien défenseur des Reds, Stephen Warnock, a aussi salué le club de la capitale, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Liverpool a presque besoin de s’agenouiller ici, comme un boxeur. Il faut atténuer la douleur de ce match. Le PSG est trop rapide et trop fort, il surpasse Liverpool. Le PSG a fait ressembler Liverpool à une équipe de Ligue 1 qui est surclassée chaque semaine dans le championnat français. » Désormais, le PSG sait ce qu’il devra faire le 11 mars prochain pour continuer à surprendre l’Europe du football.