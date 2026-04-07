PSG / Liverpool – Le groupe anglais avec un retour de taille

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. Pour ce match, Arne Slot pourra compter sur le retour de l’une de ses recrues estivales.

Le PSG et Liverpool s’affrontent demain soir sur la pelouse du Parc des Princes lors du quart de finale aller de la Ligue des champions. Pour ce choc, les deux entraîneurs seront privés de plusieurs joueurs importants. Pour Luis Enrique, trois joueurs manqueront à l’appel. Bradley Barcola, malgré son retour à l’entraînement collectif ce mardi matin, n’est pas apte pour cette manche aller contre les Reds. Ce sera également le cas pour Fabian Ruiz, qui se remet doucement de sa blessure au genou contractée contre le Sporting CP le 20 janvier dernier, alors que Quentin Ndjantou se remet de son opération à l’ischio-jambier.

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Un retour après quatre mois d’absence

Du côté d’Arne Slot, il doit déplorer l’absence de son gardien numéro 1, Alisson, qui avait écœuré les joueurs du PSG au Parc des Princes la saison dernière lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le coach néerlandais doit aussi se passer de Conor Bradley, Stefan Bajcetic ou bien encore de Wataru Endo, blessés de longue date. Revenu blessé de sélection, et annoncé incertain face au PSG, Jeremie Frimpong est bien du voyage à Paris, lui qui avait joué une grande partie de la deuxième mi-temps contre Manchester City samedi. Recrue la plus chère de l’histoire des Reds, 145 millions d’euros, Alexander Isak avait été victime d’une grave blessure à la cheville et avait dû se faire opérer. Quatre mois après cette dernière, l’international suédois fait son retour dans le groupe, lui qui pourrait avoir quelques minutes de temps de jeu contre le PSG demain, comme l’avait expliqué son entraîneur en conférence de presse.

Le groupe de Liverpool