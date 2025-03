PSG / Liverpool – Les compositions officielles

Ce mercredi soir, le PSG affronte Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. À l’approche de cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa victoire lors des barrages contre le Stade Brestois (10-0 au cumulé), le PSG va affronter Liverpool à ce stade de la compétition. La manche aller entre les deux équipes se déroule ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet. L’entraîneur espagnol avait donc l’embarras du choix pour concocter son onze de départ.

A voir aussi : Joao Neves : « On a besoin du Parc des Princes pour aller chercher la victoire ! »

Khvicha Kvaratskhelia préféré à Désiré Doué

Dans les buts, l’entraîneur du PSG a décidé d’aligner Gianluigi Donnarumma. Il sera défendu par la défense type, Achraf Hakimi à droite, Marquinhos et Willian Pacho en charnière centrale, Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Luis Enrique a décidé de titulariser Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, l’attaque est composée de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Liverpool FC

Huitième de finale aller de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Davide Massa – Arbitres assistants : Ciro Carbone et Stephano Allasio – Quatrième arbitre : Maurizio Mariani – VAR : Aleandro Di Paolo et Daniele Chiffi