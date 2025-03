PSG / Liverpool – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG et Liverpool s’affrontent en huitième de finale aller de Ligue des champions. Et les deux formations ne devraient pas livrer de surprises dans leur onze de départ.

C’est l’affiche tant attendue par le monde du football depuis quelques jours. Le PSG et Liverpool s’affrontent ce mercredi soir au Parc des Princes dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions. Un choc alléchant entre deux des meilleures équipes en Europe. Dans une forme olympique depuis plusieurs semaines, le club parisien aura à coeur de surfer sur sa vague du moment et peut compter sur un effectif au complet pour aborder cette échéance importante de la saison. Ainsi, Luis Enrique aura un choix de roi pour concocter son onze de départ, même si aucune surprise ne devrait avoir lieu d’après L’Equipe et Le Parisien.

🚨 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗝𝗢𝗨𝗥 🚨



𝗣𝗦𝗚 / 𝗟𝗜𝗩𝗘𝗥𝗣𝗢𝗢𝗟 – 𝗟𝗘 𝗖𝗛𝗢𝗖 𝗗𝗘 𝗟'𝗔𝗡𝗡𝗘́𝗘 𝗘𝗡 𝗟𝗗𝗖



💬 Vous le sentez comment ce match ?!



🎨 @CanalSupporters

🧑‍🎨 @MaximePungier77 pic.twitter.com/l7mAiK08xQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 5, 2025

Une attaque Doué – Dembélé – Barcola

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma prendra place. En défense, pas de surprise en vue avec les titularisations d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et la charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. Encore trop juste physiquement pour débuter une rencontre de Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery devrait prendre place sur le banc et laisser Fabian Ruiz accompagner les Portugais Vitinha et João Neves dans l’entrejeu. Enfin, pour l’attaque, le coach parisien opterait pour Désiré Doué afin d’accompagner Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, laissant ainsi Khvicha Kvaratskhelia comme une cartouche offensive supplémentaire en sortie de banc.

En face, Arne Slot pourra également s’appuyer sur ses hommes en forme avec un axe défensif Ibrahima Konaté – Virgil van Dijk, un milieu de terrain composé de Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai et l’arme offensive numéro un Mohamed Salah.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Barcola

(L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Barcola Le XI probable de Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk (c), Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Diaz – Jota

