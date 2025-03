PSG / Liverpool – Les notes des joueurs parisiens

Le PSG a réalisé une très belle performance sur le terrain, mais s’est malheureusement incliné contre Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Ce mercredi soir, deux des meilleures équipes d’Europe s’affrontaient sur la pelouse du Parc des Princes pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Dès le début de la rencontre, les Parisiens vont prendre le contrôle du match en étouffant son adversaire, qui ne s’est procuré aucune occasion. Les Parisiens ont, eux, multiplié les situations, mais comme en début de saison, ils se sont montrés maladroits, tombant tout de même sur un grand Alisson dans les buts. Au milieu de terrain, Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz ont rayonné. Les deux internationaux portugais et l’international espagnol ont éteint celui des Reds. Le numéro 87 du PSG aurait même pu ouvrir la marque, mais il a topé sa frappe à l’entrée de la surface qui est passée au-dessus du but anglais.

Une très grande performance de Kvaratskhelia

La défense centrale a aussi été solide, repoussant les maigres tentatives d’attaque de Liverpool. Ils anticipaient aussi très bien pour intercepter les ballons. Le capitaine du PSG est tout de même fautif sur le but de Liverpool, lui qui a perdu son duel avec Darwin Nunez et qui a également perdu l’équilibre, qui a permis à l’attaquant uruguayen de trouver Harvey Elliott qui a trompé Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, qui n’a rien eu à faire dans cette partie, n’a pas eu la main assez ferme pour repousser la tentative du joueur des Reds. Titulaire en attaque au côté de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia a réalisé une très belle performance. Il avait marqué un magnifique but, mais pour un talon trop en avant, il s’est vu refuser ce but. Pendant son temps sur le terrain, l’international géorgien a tenté des choses, en a réussi beaucoup et aurait mérité de ponctuer sa performance par un but. Ses coéquipiers de l’attaque ont aussi créé des décalages et du danger, mais on soit pêché dans le dernier geste soit tombé sur un grand Alisson.